Giulia De Lellis è in attesa? Ecco gli indizi

Finito il tempo delle vacanze per Giulia De Lellis e il suo amato Carlo Beretta. La coppia è rientrata a Milano, dove l’influencer da 5,3 milioni di follower su Instagram, dovrà adempiere ad alcuni impegni professionali nei prossimi giorni. Ma proprio in questi giorni sui social serpeggia un rumor: Giulia è in attesa? Scendiamo nei dettagli.

I fan di Giulia De Lellis impazzano su Instagram: “è incinta!”

Giulia è un’influencer di successo, ogni suo look o trucco, fanno tendenza.

Da tempo ormai si vocifera di una possibile gravidanza di Giulia De Lellis, non perché sia apparso un pancino sospetto, anzi. Giulia ha sfoggiato un fisico mozzafiato in bikini, con addominali ben in vista.

Se il fisico è statuario come sempre, come mai le bimbe di Giulia De Lellis, le sua fan, stanno sospettando una gravidanza?

L’influencer, molto vicina e sempre gentilissima con i suoi follower, tanto da rispondere spesso anche ai messaggi in direct, proprio in questi giorni ha dovuto rispondere alle insistenti richieste delle sue fan.

Giulia ha postato così uno screenshot di un messaggio in direct. Una fan le chiede: “Hai una luce diversa negli occhi, non è che sei incinta?”;

Giulia ne ha approfittato per chiarire il punto: “Perché mi scrivete tutti questa cosa? Comunque ero solo senza mascara”. Il tutto accompagnato da una faccina sorridente.

La De Lellis dunque sembra aver negato la gravidanza, attribuendo la luce particolare del suo viso, solo all’assenza di trucco e, in particolare, di mascara.

La storia d’amore tra Giulia De Lellis con Carlo Beretta va a gonfie vele

La storia tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta va a gonfie vele e dura ormai da anni.

L’arrivo di un bambino, dunque, non sarebbe una sorpresa, ma solo il coronamento di un grande amore.

Tra i due le cose vanno alla grande, la coppia già da tempo convive e non c’è mai stato alcun segnale di disaccordo o crisi. Addirittura pare che Carlo sognerebbe già il matrimonio, dichiarandosi pronto per questo passo importante.

Invece Giulia cosa ne pensa di un eventuale matrimonio? “Dobbiamo prima sistemare le cose dalla casa”, avrebbe risposto.

Ma l’arrivo di un bebé potrebbe sconvolgere i piani. Vi terremo aggiornati.