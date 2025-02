Perché dovresti mangiare più legumi, l’esperta spiega le proprietà che non ti aspetti

Nella Giornata mondiale dei Legumi istituita per sensibilizzare tutti sull’importanza di aumentare il consumo di questi alimenti, andiamo a scoprire come cucinarli in modo sfizioso.

I nutrizionisti raccomandano di mangiare più spesso legumi perché hanno tante proprietà nutritive che sono preziose per la salute. In occasione della Giornata Mondiale dei Legumi che cade il 10 febbraio ricordiamo a cosa fanno bene e come portarli in tavola.

La Giornata mondiale dei legumi, istituita nel 2018 dalle Nazioni Unite e che cade il 10 febbraio, celebra l’importanza di questi alimenti e ne promuove il consumo perché nonostante i numerosi benefici riconosciuti a questi alimenti, in tutto il mondo se ne mangiano ancora quantità troppo basse.

A fare la fotografia dello stato delle cose è Erica Cardamone, ricercatrice presso il Dipartimento di Sicurezza alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica Veterinaria dell’Istituto Superiore di Sanità. L’esperta asserisce che il consumo annuo globale di legumi è in media di 7,77 kg pro capite. Il consumo più elevato si registra in Africa (11,46 kg pro capite) e proprio in Europa è il più basso (2,97 kg pro capite).

Eppure andrebbero mangiati almeno tre porzioni di legumi a settimana in base alle indicazioni raccomandate dalle Linee Guida per una sana alimentazione. Ma a cosa fanno bene i legumi? E come portarli in tavola in modo sfizioso?

Giornata mondiale dei legumi, perché è bene mangiarli e come cucinarli in modo sfizioso

Alimento alla base della Dieta Mediterranea, i legumi sono una buona fonte di proteine di origine vegetale e sono ricchi di micronutrienti, in particolare vitamine del gruppo B, ferro e zinco, e di fibra. Riducono il rischio di malattie cronico-degenerative, come malattie cardiovascolari, obesità, diabete, alcune tipologie di cancro.

Da un punto di vista nutrizionale, i legumi – afferma Erica Cardamone – sono importanti componenti di una dieta sana, le loro proprietà unite al costo contenuto, “fa dei legumi un alimento ottimale anche in termini di sostenibilità economica“.

Inoltre questi prodotti possono aiutare a ridurre l’approvvigionamento di fonti proteiche di origine animale. Promuovere una dieta sempre più vegetale rappresenta un passo essenziale per tutelare la salute dell’uomo e del pianeta. Si usano i legumi per dimagrire ma anche perché fanno bene all’ambiente.

I legumi infatti hanno la capacità di migliorare la fertilità dei terreni e di contribuire a fissare l’azoto atmosferico, consentendo di ridurre l’utilizzo di fertilizzanti chimici. Questo, oltre al basso impiego di risorse idriche per la loro coltivazione e alle ridotte emissioni di gas serra, ne fa alimenti a basso impatto ambientale.

Ma come cucinarli? Provate una zuppa di legumi con lenticchie, fagioli e piselli arricchiti con verdure, e un’ottima zuppa di lenticchie se volete gustare un piatto leggero e appetitoso, un vero comfort food adatto alle cene invernali.