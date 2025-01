Zuppa di lenticchie: la ricetta di un comfort food gustoso e sano

La zuppa di lenticchie è un piatto caldo, gustoso e perfetto per il periodo autunnale e invernale, da preparare per coccolarsi.

Quando il freddo arriva, uno dei comfort food per eccellenza è la zuppa di lenticchie, calda e gustosa. In grado di riscaldare spirito e corpo, è uno dei piatti più amati della tradizione. I legumi non devono mai mancare dall’alimentazione di una persona: le lenticchie sono ricche di proteine, vitamine, fibre e sali minerali.

Piatto che sa di casa, calore e famiglia, la zuppa di lenticchie è buonissima da consumare in autunno e in inverno. Scopriamo insieme come preparare la zuppa di lenticchie, la ricetta della nonna di un comfort food gustoso e sano.

La zuppa di lenticchie con patate: la ricetta veloce per una minestra di lenticchie saporita

Primo piatto saporito e molto facile da preparare, la zuppa di lenticchie è una ricetta della nonna veloce che scalda realmente l’anima. Bastano pochi ingredienti per riuscire a portare a tavola una pietanza genuina. La zuppa di lenticchie può essere preparata con e senza patate, così come con altri ingredienti come le carote. La preparazione richiede 20 minuti, mentre i minuti di cottura sono 45. Scopriamo gli ingredienti per 4 persone.

Ingredienti:

250 grammi di lenticchie secche

250 grammi di patate

100 grammi di porri

180 grammi di pomodorino ciliegino

Olio extravergine di oliva q.b.

2 foglie di alloro

1 litro di acqua

1 cucchiaino di curcuma

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Origano q.b.

Preparazione:

Per preparare la zuppa di lenticchie, cominciate sciacquando le lenticchie e tagliando la parte bianca del porro. Sbucciate, quindi, le patate e fatene dei dadini. Scaldate, quindi, dell’olio nel tegame, in cui versare il porro da rosolare. Aggiungete le patate da rosolare, unendo le lenticchie e l’acqua. Una volta fatto ciò, insaporite tutto con curcuma e alloro e mescolate, facendo cuocere a fuoco medio-basso per mezz’ora circa. Continuate a mescolare ogni tanto, aggiungendo il sale e i pomorini lavati e tagliati a metà. Proseguite la cottura per circa dieci minuti, aggiungendo il pepe e, togliendo dal fuoco, fate riposare per qualche minuto. Servite, quindi, la zuppa ben calda aggiungendo dell’olio a crudo.

La zuppa di lenticchie può essere conservata in frigo per un giorno. È possibile aggiungere altri ingredienti come farro, orzo o peperoncino, per chi ama il gusto piccante. Alla zuppa, inoltre, potreste aggiungere dei crostini da gustare, tagliando a dadini il pane da condire con pepe, sale, olio e origano da tostare in forno preriscaldato a 200°, per 8 minuti, in modalità ventilata. Scoprite anche come preparare la ricetta della minestra di farro e lenticchie e quella delle polpette di lenticchie.