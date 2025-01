Giornata Mondiale della Pizza, curiosità legate al giorno dei festeggiamenti del cibo più buono al mondo

Il 17 gennaio è la Giornata mondiale della pizza e in tutto il mondo si celebra il World Pizza Day ma non tutti sanno perché è stato scelto proprio questo giorno per festeggiare uno dei cibi più buoni che si possano mai gustare.

Gli amanti della pizza non hanno di certo bisogno di una data da segnare sul calendario per gustarla nella propria variante preferita.

E di ricette ne esistono davvero una miriade, che sia alla napoletana con il cornicione alto e gonfio, ripieno o meno, sottile alla romana, pizza pala o schiacciatina rustica, ogni pizza è degna di essere assaporata.

Non ci sono limiti se non quelli della propria fantasia, per creare farciture sfiziose. E anche se i cultori inorridiscono per certe combinazioni di ingredienti, noi siamo del parere che de gustibus non disputandum est.

Ad ogni modo, dato che questa data in cui di celebra la Giornata mondiale della pizza è un evento importante, almeno in Italia, andiamo di seguito a scoprire alcune curiosità e segreti legati a questo giorno speciale.

Perché la Giornata mondiale della pizza si festeggia proprio il 17 gennaio

Il 17 gennaio si festeggia Sant’Antonio Abate, che è il santo protettore del fuoco e dei fornai, quindi anche dei pizzaioli. L’idea di proporre questa data è stata dell’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) subito dopo il riconoscimento dato dall’UNESCO all’Arte dei Pizzaioli Napoletani come patrimonio dell’umanità avvenuta nel 2017.

A Napoli fin dai tempi remoti si festeggiava questa data con l’accensione del fuoco propiziatorio generato dalla legna dei resti degli alberi di Natale o delle capanne dei presepi, come raccontato da Antonio Pace, presidente dell’AVPN, in un’intervista rilasciata a Repubblica.

Curiosità sulla pizza

La pizza è uno dei cibi più amati dagli italiani, che la preferiscono cotta nel forno a legna ma che non disdegnano nemmeno quelle nel forno elettrico. Secondo un report pubblicato da Just Eat che ha analizzato gli ordini sul portale del delivery sono state ben oltre 5000 tonnellate (5 milioni di kg) le pizze ordinate nel 2024, con una media di oltre 14.000 chili al giorno.

I gusti più amati sono la classiche Margherita, la Diavola e la Capricciosa, i più temerari osano con la pizza Nizzarda. Ma ci sono anche moltissimi degustatori che non si fanno mancare la pizza dolce con creme o frutta.

Le calorie della pizza dipendono da cosa si usa per la farcitura. Se siete curiosi leggete il nostro approfondimento.

Infine se volete fotografare la pizza per la Giornata mondiale date uno sguardo alla nostra guida con i trucchi dei food blogger e saprete come inquadrare lo scatto perfetto per poi postare sui social la vostra foto memorabile.