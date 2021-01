Siamo in Italia, dove la pizza è considerata arte, un pezzo di storia del nostro Paese. Ha anche un giorno dedicato, nonostante sia buonissima sempre: la domenica. E se durante il lockdown molti di noi hanno imparato a farla in casa (con risultati più o meno discutibili, ammettiamolo), e come hanno riaperto i locali, poi, molti non hanno aspettato neanche mezz’ora prima di ordinare la loro tanto agognata pizza d’asporto, siamo stati davvero sommersi di foto di amici e parenti.

Le pizze, quindi, si sono moltiplicate sui social. C’è chi preferisce fotografarla nella sua interezza, chi predilige immortalarsi in un selfie al fianco della fetta che sta per addentare. E ancora, chi la vuole piena di condimenti per una foto ricchissima, chi preferisce la classica margherita.

Se siete in cerca di spunti creativi per fotografare la vostra pizza: ecco cinque profili Instagram dai quale prendere spunto.

Chiara Ferragni e la fetta che si rigenera

Ovviamente, se si parla di foto e social, non si può non citare la celeberrima fotografia di Chiara Ferragni seduta di fronte alla sua pizza che si rigenera.

Fan e detrattori, infatti, non avevano potuto non notare qualcosa di strano nella pizza dell’imprenditrice digitale: è intera. Nonostante lei ne abbia una fetta in mano.

Pizza in padellino e amico peloso

Francesca Noè di A Milano Puoi ha due grandi amori: il cibo (soprattutto quello che si trova in vendita nelle strade della sua città, Milano, per l’appunto) e Patola, il suo cagnolino. Se anche voi condividete queste passioni, ecco uno scatto perfetto: pizza (in padellino) e fido sullo sfondo.

In cottura, per farvi venire l’acquolina

Parlando di pizza fatta in casa, Carlotta Perego, autrice del volume Cucina Botanica e proprietaria dell’omonima pagina Instagram, ha mostrato la sua. Nello scatto, il lievitato più importante d’Italia è immortalato ancora nel forno, in piena cottura. La carta forno come fosse una nuvola che ci fa sognare, e venire l’acquolina in bocca.

Chi la pizza vuol mangiar, un po’ si deve allenar

Vera esperta di pizza e di fitness, Franca Molluzzo ha dedicato alla preparazione della sua ricetta napoletana fatta in casa moltissimi post. Gli scatti sono tutti belli tanto quanto sono buoni i condimenti delle sue pizze. Ma se anche voi siete delle vere amanti della palestra, non potete rinunciare a una foto con la vostra pizza e gli attrezzi del mestiere.

La famo strana… con la variante parigina

Non è detto che solo perché siamo in Italia, dobbiamo mangiare la pizza tonda. Sonia Peronaci, infatti, propone la sua in quadrotti. Lo può fare perché la sua non rispetta la tradizione: è una pizza parigina.

Come spiega lei stessa, la focaccia parigina è molto diffusa a Napoli e non è francese: deriva da “pa’regin”, ossia per la regina. Secondo la leggenda, la ricetta è un omaggio alla sovrana del Regno delle Due Sicilie. Sulla base troviamo la pasta della pizza, in mezzo il condimento, e sopra un croccante strato di pasta sfoglia.