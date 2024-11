Ginnastica facciale per alzare gli zigomi senza chirurgia: come fare per avere una bellezza naturale

Riuscire a sollevare gli zigomi è uno degli obiettivi di molte donne, che decidono di ottenere una bellezza naturale senza tempo. I metodi per arrivare allo scopo riguardano, soprattutto, interventi chirurgici. Fortunatamente, però, ci sono anche altri metodi non invasivi a cui poter ricorrere.

Una delle pratiche migliori e più accessibili è la ginnastica facciale. Scopriamo come fare ginnastica facciale per alzare gli zigomi senza chirurgia e avere una bellezza naturale.

La ginnastica facciale per sollevare gli zigomi: esercizio di face yoga



Esistono degli esercizi mirati, che riescono a tonificare i muscoli del viso favorendo, per l’appunto, il sollevamento degli zigomi. Questi, di fatto, migliorano l’aspetto del viso, contrastando i segni dell’invecchiamento per un aspetto fresco e levigato. Come ben saprete, il viso è composto da circa 16 muscoli raggruppati, poi, in tre gruppi: nasale, orbitale e orale. Solo per fare un esempio, quando sorridiamo muoviamo 12 muscoli facciali tra cui quelli che sollevano gli zigomi.

Per fare in modo che gli zigomi restino alti nel tempo, occorre effettuare dei massaggi che abbiano un’azione push-up ricorrendo alle dita o face roller e ad esercizi specifici. L’esercizio di face yoga è molto rilassante, oltre che rivitalizzante. Dura circa una decina di minuti e può essere eseguito a fine giornata, per ridurre lo stress accumulato.

Iniziate stendendo un olio vegetale per il viso – come l’olio di jojoba – picchiettando, sollevando i contorni verso l’alto. Allungate i muscoli del collo, fate scivolare la mano sotto il mento e date piccoli colpetti con entrambe le mani. Allungate il mento e fate scivolare pollice e indice, dal mento lungo l’intera linea mandibolare per un effetto lifting. Massaggiate le labbra, facendo scivolare le dita e proseguite portando in dentro le labbra fino a coprire i denti e sollevate le guance con le dita. Massaggiate il naso e proseguite con una serie di altri esercizi come quelli mostrati in video da Patrizia Frati, insegnante di face yoga.

Ginnastica facciale per zigomi alti



Esistono anche altri esercizi per ottenere degli zigomi alti con la ginnastica facciale. Questi possono, infatti, modellare i lineamenti ottenendo i risultati sperati. Si tratta di massaggi viso leggeri, da far diventare una buona abitudine davanti allo specchio. Uno degli esercizi più semplici è quello che prevede una partenza con schiena dritta e spalle basse, aprendo la bocca a O per 15 secondi, rilassandovi e ripetendo per altri 15 secondi.

Potete, inoltre, posizionare le mani a V sul viso, mettendo i palmi sugli zigomi. Ogni volta che eseguite questi esercizi, ricordate di mantenere le posizioni per qualche secondo, rilassare il viso e ripetere. Scoprite di più anche sul filler labbra e una skincare fai-da-te.