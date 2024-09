Filler labbra: pro e contro della procedura estetica per migliorare volume e forma delle labbra

Il filler labbra è una delle procedure estetiche più apprezzate per migliorare volume e forma, ma non mancano pro e contro.

Negli ultimi anni, il filler labbra è diventato sempre più popolare. Utilizzata da chi desidera migliorare la forma e il volume delle proprie labbra, questa procedura estetica prevede un’iniezione di acido ialuronico, offrendo dei risultati praticamente istantanei.

Dalle star alle persone comuni appassionate di bellezza, questo trattamento cosmetico è richiestissimo. Ma è tutto oro quello che luccica? Scopriamo insieme pro e contro del filler labbra, utilizzato per migliorare forma e volume di queste ultime.

I pro del filler labbra: come funziona

Il filler labbra è un modo utilizzato per contrastare la disidratazione delle labbra, ma anche e soprattutto la perdita di volume e l’asimmetria facendo apparire le labbra più piene. Distende, quindi, le rughe, ringiovanisce, rende il contorno delle labbra maggiormente definito e fa sembrare le labbra più carnose. Come funziona il filler labbra? Vengono fatte delle iniezioni di acido ialuronico, che sono in grado di rimpolpare questa zona del corpo con un effetto naturale che non va a intaccare l’espressività del volto. Il filler labbra viene spesso richiesto anche da chi ha labbra sottili.

Si tratta di un trattamento estetico naturale, che rende la pelle più tonica e compatta grazie all’acido ialuronico. Non è un’operazione invasiva come un intervento di chirurgia estetica, ha un effetto immediato e la sua durata è di circa sei-nove mesi. Dopo il filler le labbra tornano come prima, quindi? La risposta è sì, perché l’acido ialuronico viene assorbito in modo graduale riportando le labbra alla loro forma naturale. Dunque, è un trattamento reversibile.

Le controindicazioni del filler labbra: danni e costo

Anche il filler labbra può avere degli effetti collaterali da tenere in considerazione. Potrebbero, ad esempio, manifestarsi allergie – è sempre bene, a tal proposito, fare un consulto medico prima di agire – arrossamenti, dolore, gonfiori, ematomi, ecchimosi, infezioni, ascessi, granulomi e necrosi nei casi più gravi. Quest’ultimo caso può verificarsi quando viene iniettato, per errore, l’acido ialuronico nell’arteria labiale (motivo per cui è sempre importante rivolgersi a professionisti esperti e qualificati come dermatologi o chirurghi estetici).

Come detto, è bene effettuare una visita dermatologica prima di procedere per appurare che non ci siano problemi. Il filler labbra è, ad esempio, sconsigliato in caso di infiammazioni, infezioni, allergie, diabete, in gravidanza, durante l’allattamento e in presenza di malattie autoimmuni.

In linea generale, comunque, si tratta di un intervento sicuro, ma è importante seguire attentamente le indicazioni del medico evitando attività fisica, esposizione solare, make-up, alcol, fumo e farmaci anticoagulanti prima e dopo l’intervento. L’intervento per il filler labbra dura circa mezz’ora e il costo si aggira attorno alla seicento euro, in base anche al numero di sedute da effettuare.