Giacche in neoprene: come abbinarle e quali sono le caratteristiche termiche

Le giacche in neoprene sono un’opzione comoda e versatile, perfetta per l’autunno, per un look casual chic.

Di tendenza negli ultimi anni, le giacche in neoprene sono un capo di abbigliamento sportivo tra i più amati e pratici. Adatte sia a un look chic che casual, sono realizzate con un materiale che le rende perfette per diverse occasioni.

Versatili e alla moda, queste giacche possono essere abbinate con facilità. Scopriamo come abbinare le giacche in neoprene e quali sono le loro caratteristiche termiche.

Come abbinare le giacche in neoprene per degli outfit accattivanti

Quando si parla di giacche in neoprene e di abbinamenti, le opzioni sono diverse. Per ottenere un look sportivo e semplice, basta abbinare un paio di jeans skinny – alla moda e perfetti per diversi tipi di corpo – e una t-shirt bianca o nera. La giacca in neoprene, ovviamente, conferisce un tocco di originalità. È possibile aggiungere anche un paio di sneakers o di stivali con tacco basso o alto.

Per un outfit più elegante, la giacca in neoprene può, invece, essere abbinata a un paio di pantaloni a palazzo e a una camicia classica. Anche in questo caso, la scelta della texture e del colore è di fondamentale importanza: i colori pastello e i colori neutri sono perfetti per un look elegante e sofisticato.

La sera, invece, è possibile indossare un tubino o una gonna con un paio di scarpe con tacchi alti così da creare un look di impatto. Gli accessori sono, ovviamente, degli alleati per completare l’outfit: gioielli minimal, una pochette o una borsa a tracolla possono conferire un tocco di eleganza in più. Insomma, basta dare libero sfogo alla fantasia perché il neoprene è, comunque, un tessuto che riesce ad adattarsi a diverse occasioni.

Le caratteristiche termiche delle giacche in neoprene

Spesso utilizzato nell’abbigliamento sportivo, il neoprene ha delle proprietà termiche che permettono di trattenere il calore corporeo. Le caratteristiche termiche del neoprene rendono le giacche perfette per il periodo sia autunnale che primaverile.

Resistente all’acqua, è un tessuto per abbigliamento adatto anche alle giornate di pioggia. In grado di proteggere dagli agenti esterni, le giacche in neoprene sono anche molto elastiche garantendo il massimo comfort. Infine, come lavare una giacca in neoprene per donna? Semplice: è consigliabile un lavaggio di trenta gradi al massimo – un lavaggio delicato, dunque – e non utilizzare il ferro da stiro, lasciando asciugare la giacca semplicemente stendendola.