Giacche di pelle più belle in vendita su Zalando: 3 modelli di tendenza

La giacca di pelle è senza dubbio un must di stagione. Puoi indossarla nel periodo autunnale o primaverili con mini dress, skirt e t-shirt, maglie e tanto altro ancora. Un capospalla versatile che piace a tutte, specialmente la sua versione black e over ha conquistato il guardaroba di tantissime fashion lover.

Quali sono le giacche più belle in vendita su Zalando? Se hai un budget inferiore ai 50 euro, ecco per te tre proposte che potranno essere di tuo gradimento. Tre modelli che ti permetteranno di sfoggiare look alla moda e rendere il tuo outfit autunnale ancora più trendy!

3 giacche da acquistare su Zalando per un look autunnale di tendenza

Su Zalando puoi trovare qualsiasi capo d’abbigliamento di cui hai bisogno. Se hai necessità di mettere nel tuo armadio una giacca in pelle, ecco 3 proposte di tendenza!

Total black dalla vestibilità stretta

La prima proposta riguarda la giacca in pelle firmata Queen Helena, un capospalla classico total black da indossare su look più sbarazzini e casual. La vestibilità è stretta, la giacca in similpelle che trovi su Zalando è ottima per chi ama indossare capi aderenti e vuole mettere in risalto la silhouette. Puoi acquistarla online a soli 49,90 euro!

Come abbinare la giacca in pelle? Non perdere i nostri preziosi consigli di stile, troverai tanti spunti per i tuoi look autunnali!

Giacca semplice per look autunnali

Sempre in similpelle puoi trovare una giacca più economica firmata Bershka. Su Zalando la trovi a 35,99 euro e nel giro di qualche giorno ti arriva direttamente a casa. Un capospalla autunnale nero da indossare anche su un tubino nero e uno stivale di tendenza, il look ottenuto sarà senza ombra di dubbio uno dei tuoi preferiti dell’autunno.

Chi l’ha acquistata ha riscontrato nella giacca una vestibilità piccola, di conseguenza è consigliato acquistare il capospalla di una taglia in più.

Bershka, non il solito nero

Metti da parte la giacca nera per un momento e lascia spazio al rosso scuro, una nuance di tendenza per la mezza stagione. La giacca in similpelle di Bershka si declina anche in una tonalità più calda e piacevole da sfoggiare su look in perfetto mood autunnale. Se ami i colori caldi e il rosso è la tonalità che preferisci, prova questo capospalla dark red da indossare nelle migliori occasioni. La trovi su Zalando sempre a 35,99 euro!