Questi frigoriferi funzionano senza corrente e funzionano alla perfezione

Risparmiare sul consumo dell’energia elettrica sta diventando un pensiero fisso per tutti gli italiani. Si cerca di trovare tutti gli escamotage per consumare meno, lo si può fare con delle piccole attenzioni sul phon, piuttosto che utilizzando la lavatrice che funziona senza corrente. E sempre su questa linea esiste il frigorifero che non usa l’elettricità.

E’ sicuramente un’opzione che fa risparmiare tantissimo visto l’uso importante che si fa del frigorifero. Ma in cosa consiste? Si tratta di frigoriferi-cantina da interrare in giardino. In pratica è un’evoluzione di ciò che veniva fatto quando gli attuali frigoriferi non esistevano ancora. Ovviamente, le prestazioni offerte dai modelli più moderni sono nettamente maggiori rispetto al modello senza corrente.

Ecco come funziona il frigorifero senza corrente

Foto Pinterest

L’idea di base di questo frigorifero è di creare un contenitore dentro un altro contenitore e attraverso il principio della termodinamica, posizionarlo in un luogo con materiale isolante che aiuta a disperdere il calore mantenendo la temperatura interna sempre fresca.

Il risparmio è decisamente il lato positivo, ma non mancano quelli negativi. Innanzitutto, serve uno spazio esterno, che sia un giardino o un orto, ma non si può prescindere da questo aspetto. Fortunatamente non sono necessari dei permessi speciali. Ma per chi vive in appartamenti o luoghi privi di spazio esterno è un’opzione che non sussiste.

Altro punto negativo è il costo del frigorifero-cantina, un costo molto elevato. Si parla infatti, di cifre che partono dai 10.000 euro in aumento. Un investimento non poco rilevante, che un po’ contrasta con l’idea stessa di necessità di risparmio.

Inoltre, da non sottovalutare la differenza non da poco conto tra l’uso pratico del frigorifero elettrico in casa e quello posto in giardino dove non si può facilmente gestire la temperatura ideale per la spesa che si fa.