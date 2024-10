Cosa scrivere sulla torta? Le frasi più divertenti e originali per festeggiare al meglio

Non è un buon compleanno senza una torta preparata per l’occasione, se sei in cerca di idee su delle frasi simpatiche da scrivere sulla torta sei sicuramente nel posto giusto.

Sui social ormai è possibile ammirare migliaia di torte con frasi che fanno ridere e che coinvolgono appieno il festeggiato o la festeggiata, se anche tu vuoi stupire un’amica o un amico con una torta simpatica non ti resta che scegliere la frase giusta da dedicargli.

Ecco, quindi, un elenco di frasi da far scrivere sulla torta di compleanno per qualcuno di speciale!

Frasi divertenti e originali da scrivere sulla torta di compleanno

Se hai intenzione di preparare una torta di compleanno fatta in casa e non sai da dove partire, puoi preparare come base la torta margherita e farcirla con una deliziosa crema di nocciole. Scegli della semplice panna bianca o colorata per la decorazione esterna, la scritta invece può essere realizzata con della glassa o del cioccolato fuso.

Ecco, quindi, alcune frasi divertenti per la torta per augurare un buon compleanno!

Non stai invecchiando, stai diventando vintage.

Non hai 40 anni, ma 18 con 22 anni di esperienza!

Io non invecchio, salgo di livello.

Finché c’è torta, c’è speranza.

Sto ancora pensando a cosa scrivere sulla torta…

I vent’anni sono più belli a 30 che a 20.

Ogni anno un (d)anno in più!

Non posso, sono a dieta.

20 anni di polemiche e pessimismo.

Vado a farne un dramma e torno!

Io non me la sento, ragazzi.

Porto rancore, ma anche da bere!

Ho l’ansia a tempo indeterminato.

A 30 anni ho smesso di contarli…

…tanto non li dimostro!

Non è tutto oro quello che luccica, a volte sono io!

A proposito di cose belle… eccomi!

25 anni che ho ragione io!

Di tonic mi è rimasto solo il gin!

Io non discuto… spiego perché ho ragione!

Pensati giovane.

Anche secondo me è come dico io!

Da prosecco a tisana è un attimo!

Ansia e rancore a tutte le ore.

Volevo dire a Tiziano Ferro che non me lo so spiegare nemmeno io…

Ovviamente puoi prendere ispirazione da queste frasi divertenti da scrivere sulla torta e cambiare il numero in base all’età del festeggiato. Sarà sicuramente molto felice di ricevere una torta personalizzata con una scritta che strapperà senza ombra di dubbio una grossa risata!

