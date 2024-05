Frasi compleanno: le più belle a cui ispirarsi

Stai scrivendo un bigliettino d’auguri o semplicemente vuoi mandare un messaggio su whatsapp ad una persona importante per augurarle un felice compleanno, se non ti vengono in mente delle parole speciali e divertenti puoi prendere ispirazione dalla raccolta di frasi che trovi qui sotto!

Che sia per augurare un buon compleanno al papà, alla mamma o ad un’amica del cuore, fare degli auguri semplici ma divertenti può essere sempre un modo speciale per augurare un buon compleanno. Per la mamma, ad esempio, potresti addirittura prendere ispirazione da una delle poesie da dedicare a lei per questo giorno speciale.

Auguri di buon compleanno, le frasi da dedicare

Rendi unici i tuoi auguri e, oltre a personalizzare gli auguri con una frase speciale, crea il biglietto di auguri partendo da zero! Lasciati ispirare dai biglietti per il compleanno divertenti fai da te da realizzare con poco materiale e in poco tempo.

Auguri di compleanno a chi è capace di cambiare una giornata con un semplice sorriso.

Per il tuo compleanno volevo regalarti qualcosa di unico, straordinario, fantastico. Ma non i sembrava il caso di chiudermi in un pacco regalo. Tanti Auguri!

I compleanni fanno bene alla salute! Studi scientifici hanno dimostrato che le persone che festeggiano più compleanni vivono più a lungo. Tanti auguri!

Non sono capelli bianchi. Sono i riflessi della saggezza. Buon compleanno

L’età non è importante, a meno che tu non sia un formaggio o una bottiglia di vino.

Buon compleanno a una persona affascinante, talentuosa, spiritosa e che mi ricorda tanto me stesso. Auguri!

La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza non invecchierà mai (Frank Kafka)

Dentro abbiamo sempre la stessa età. (Gertrude Stein)

Il segreto per rimanere giovani è vivere onestamente, mangiare lentamente e mentire sulla tua età. (Lucille Ball)

Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia 20 o 80 anni. Chiunque continua ad imparare resta giovane. La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane. (Henry Ford)

Oggi sei più vecchio di quanto tu non sia mai stato e più giovani di quanto non sarai mai. Sfrullato al massimo! (Nicky Gumbel)

Gli anni fanno venire le rughe sulla pelle, ma rinunciare all’entusiasmo fa venire le rughe sull’anima (Samuel Ullman)

Il tempo passa e vola via: prendi in mano la tua vita e fanne una poesia. Sei la persona più bella che ci sia: ti auguro un compleanno ricco di magia!

Ora non ti resta che prendere spunto da queste frasi e aforismi più famosi per fare gli auguri alla tua persona speciale!