Le frasi per l’anniversario di matrimonio da marito a moglie e viceversa sono forse le più complicate da pensare ma anche le più sentite: un modo bellissimo per accompagnare un dono, anche piccolo, o una sorpresa romantica pensata per celebrare questo momento. Vi proponiamo quindi le più belle frasi e poesie da usare per gli auguri per l’anniversario di matrimonio. Dalle frasi romantiche per la moglie agli aforismi sull’amore da dedicare al marito, non dovrete far altro che scegliere quella adatta a voi, accompagnandola a un piccolo pensiero: basta anche un fiore, l’importante è coltivare ogni giorno con cura, l’amore che vi ha legati dal primo giorno.

Frasi per l’anniversario di matrimonio: le più belle per la moglie

Le frasi per l’anniversario di matrimonio da dedicare alla moglie devono essere semplici e molto romantiche: basteranno poche parole per ricordarle quando conta per voi ma, se preferite, potete scegliere alcune frasi dolci che vi rappresentano e creare una piccola lettera d’amore che sia ancora più personale.

Ecco alcuni suggerimenti a cui ispirarsi:

Buon anniversario amore, poche parole che racchiudono un significato immenso per me.

Sono trascorsi (…) anni da quando ci siamo sposati… e sono stati meravigliosi! Tanti auguri amore mio, ti risposerei ogni giorno.

Oggi è il (…). Lo stesso giorno di (…) anni fa ho commesso la più folle tra le follie: ti ho sposata, ma sono felice di essere stato un pazzo!

Ti amo come il giorno in cui ci siamo sposati. Eri bellissima allora e lo sei anche oggi, nonostante siano passati (…) anni. Buon Anniversario.

In […] anni di matrimonio condivisi insieme, il mio amore per te non è cambiato, anzi si è arricchito di riconoscenza per la felicità che mi hai dato. Buon Anniversario.

Da quando ti ho sposata mi sembra di vivere in Paradiso. Avanti, ammettilo: sei un angelo in incognito!

Sei la donna della mia vita da ben […] anni… e ne sono fiero. Ti voglio e ti vorrò sempre bene.

I tuoi occhi mi hanno fatto incantare, la tua personalità mi ha fatto innamorare, la tua tenera presenza mi ha fatto trepidare. Oggi, come il primo giorno, ti amo.

In tutti questi anni, hai sempre dimostrato di essere una moglie meravigliosa per devozione e affetto. Ti amo mia cara.

Ne abbiamo fatta di strada insieme! Ma io non sono ancora stanco… Con affetto

Frasi per l’anniversario di matrimonio: le più belle per il marito

Se cercate frasi per l’anniversario di matrimonio da dedicare al marito, le proposte sono altrettanto numerose. Le frasi d’amore per lui non devono essere necessariamente diverse da quelle che abbiamo appena citato, potrete anche adattare le precedenti scegliendo le parole che più preferite, ma ecco altri esempi da prendere in considerazione per scrivere il messaggio d’amore dedicato all’uomo della vostra vita:

Gli auguri più affettuosi per le nostre Nozze d’Oro: l’ amore che ci unisce è ben più prezioso del metallo che le rappresenta!

Tanti auguri per le nostre Nozze d’Argento. Accetta questo piccolo presente come simbolo del mio affetto e del mio immenso amore.

Un affettuoso augurio, affinché il nostro anniversario sia il rinnovo di una promessa d’amore.

Siamo già a buon punto, buon proseguimento amore mio!

Ricorderò sempre il giorno del nostro matrimonio come il più bel giorno della mia vita. Nell’anniversario, con questo pensiero, voglio ringraziarti per la tua dedizione alla famiglia e per il tuo amore.

Il nostro matrimonio e il nostro amore continuino negli anni come ora.

Grazie per il tuo amore, la tua pazienza e la tua complicità.

Al mio amore, che scopro sempre più bello ogni anno che passa.

La vita, per noi cominciata venticinque anni fa, è stata costellata di ricchezza, serenità e gioia perpetua solamente grazie a te. Auguri amore mio. Sono stati 25 anni stupendi.

Al marito più affettuoso e comprensivo che potessi mai desiderare di avere. Felice Anniversario.

Altri 25 anni insieme affinché l’argento si tramuti in oro. Tanti auguri al marito più dolce del mondo.

Con l’augurio che la forza del nostro Amore possa tenerci uniti per l’eternità. Buon Anniversario.

Sono passati 25 anni vogliamo continuare così i per i prossimi 25?

Grazie, amore mio, per ogni secondo, ogni ora, ogni giorno di questi […] bellissimi anni insieme.

Grazie per il tuo amore, la tua pazienza, la tua complicità. Con tanto affetto, tua.

Frasi per l’anniversario di matrimonio: poesie e aforismi d’amore da dedicare alla moglie

Poesie e aforismi sull’amore sono molto usati come frasi di auguri per l’anniversario di matrimonio, un aiuto perfetto per esprimere i vostri sentimenti attraverso le parole famose di altri.

Ecco le frasi d’amore più belle da dedicare alla moglie.

Gene Perret, aforisma

Il nostro matrimonio è stato molti anni fa. / La sua celebrazione continua ancora oggi.

Cantico dei Cantici (8,6-7)

Mettimi come sigillo sul tuo cuore / Come sigillo sul tuo braccio; / perché forte come la morte è l’amore, / tenace come gli inferi è la passione; / le sue vampe son vampe di fuoco, / una fiamma del Signore! / Le grandi acque non possono spegnere l’amore / né i fiumi travolgerlo. / Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa / In cambio dell’amore / Non ne avrebbe che dispregio. /

Khalil Gibran, L’Amore

Quando l’amore vi chiama seguitelo, / e quando le sue ali vi avvolgono affidatevi a lui, / e quando vi parla abbiate fede in lui.

Nazim Hikmet, Il più bello dei mari

Il più bello dei mari / è quello che non navigammo. / Il più bello dei nostri figli / non è ancora cresciuto. / I più belli dei nostri giorni / non li abbiamo ancora vissuti. / E quello / che vorrei dirti di più bello / non te l’ho ancora detto.

E. E. Cummings, Per Te

Il tuo cuore lo porto con me /Lo porto nel mio / Non me ne divido mai. / Dove vado io, vieni anche tu, mia amata; / qualsiasi cosa sia fatta da me, / la fai anche tu, mia cara. / Non temo il fato / perchè il mio fato sei tu, mia dolce. / Non voglio il mondo, perchè il mio, / il più bello, il più vero sei tu. / Questo è il nostro segreto profondo / radice di tutte le radici /germoglio di tutti i germogli / e cielo dei cieli / di un albero chiamato vita, / che cresce più alto / di quanto l’anima spera, / e la mente nasconde., / Questa è la meraviglia che le stelle separa. / Il tuo cuore lo porto con me, / lo porto nel mio.

Frasi per l’anniversario di matrimonio: poesie e aforismi d’amore da dedicare al marito

Diverse anche le poesie d’amore che si prestano per essere usate come frasi d’amore per il marito, ecco alcune proposte:

Pablo Neruda, Due Amanti Felici

Due amanti felici fanno un solo pane, / una sola goccia di luna nell’erba, / lascian camminando due ombre che s’unisco, / lasciano un solo sole vuoto in un letto. / Di tutte le verità scelsero il giorno: / non s’uccisero con fili, ma con un aroma / e non spezzarono la pace né le parole. / E’ la felicità una torre trasparente. / L’aria, il vino vanno coi due amanti, / gli regala la notte i suoi petali felici, / hanno diritto a tutti i garofani. / Due amanti felici non hanno fine né morte, / nascono e muoiono più volte vivendo, / hanno l’eternità della natura. /

Maxwell Anderson, aforisma

Se due persone stanno spalla a spalla rispetto agli dei, / Felici di stare insieme, gli stessi dèi sono impotenti / Contro di loro quando stanno così.

Antoine de Saint Exupéry, aforisma

L’amore non consiste nel guardarsi l’un l’altro, / ma nel guardare insieme nella stessa direzione.

Emily Dickinson, Che sia l’amore tutto ciò che esiste

Che sia l’amore tutto ciò che esiste / È ciò che noi sappiamo dell’amore; / E può bastare che il suo peso sia / Uguale al solco che lascia nel cuore. /

S. Lawrence, Nel silenzio della notte

Nel silenzio della notte / io ho scelto te. / Nello splendore del firmamento, / io ho scelto te. / Nell’incanto dell’aurora, / io ho scelto te. / Nelle bufere più tormentose, / io ho scelto te. / Nell’arsura più arida, / io ho scelto te. / Nella buona e nella cattiva sorte, / io ho scelto te. / Nella gioia e nel dolore, / io ho scelto te. / Nel cuore del mio cuore, / io ho scelto te. /