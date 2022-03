Elettrizzanti novità beauty: ecco i prodotti che danno la "scossa"

Avresti mai pensato di poter visibilmente ringiovanire la tua pelle comodamente da casa, facendo spazio ad un piccolo, innovativo dispositivo all’interno della tua skincare routine? La tecnologia si sa, fa di giorno in giorno grandi passi avanti: è questo il caso dei prodotti anti-age a microcorrente, i quali riproducono funzione e benefici di trattamenti degni di una spa di lusso, da applicare alla quotidiana cura del viso. Scopriamo due di essi più nel dettaglio!

Foreo Bear, per un viso più tonico ogni giorno di più

Bear è il primo dispositivo a microcorrente al mondo dotato di Anti-Shock System. Gioiellino di casa Foreo, esso è stato progettato secondo la tecnologia anti-age a microcorrente, con massaggio T-Sonic: in grado di tonificare oltre 65 muscoli di viso e collo in modo totalmente sicuro ed efficace, Bear offre un lussuoso trattamento professionale, pur senza uscire di casa. L’ovale è tonificato e ridefinito in soli 2 minuti, mentre rughe e linee d’espressione notevolmente ridotte.

Cos’è la tecnologia anti-age a microcorrente

La tecnologia a microcorrente è pianificata al fine di imitare gli impulsi elettrici naturali emessi dall’organismo a livello cellulare, contribuendo in tal modo a tonificare i muscoli facciali, rassodando la pelle e distendendo le rughe. Si tratta di un Lifting non chirurgico istantaneo a tutti gli effetti, da applicare al viso di giorno in giorno.

Questo basta per poter fermamente asserire che tali dispositivi entrino a far parte dei migliori prodotti skincare donne over 50, ma non solo: le pulsazioni a bassa frequenza emesse dal dispositivo stimolano la microcircolazione cutanea in modo da eliminare tossine e tensioni muscolari, restituendo una pelle maggiormente levigata e luminosa.

NuFACE Microcurrent, per una pelle giovane e rinfrescata

Per gli stessi principi, ecco l’alternativa del brand NuFACE: il piccolo congegno trasforma la tua routine di cura della pelle svolgendo un’azione anti età su viso e occhi. Sfruttando un basso livello di microcorrente esso rinfresca e ringiovanisce la pelle con stimoli simili a quelli naturalmente prodotti dal corpo, allo scopo di energizzare i muscoli facciali per un aspetto più tonico.

Ciò porta ad una maggiore produzione di collagene ed elastina, rendendo così NuFACE in grado di tonificare e rassodare.

È o non è un sogno che si avvera?