Filler Sobriety e bellezza naturale: il trend che conquista le star

Da qualche anno a questa parte, le tendenze estetiche sono dominate dall’utilizzo di Filler e trattamenti cosmetici per ottenere un aspetto più levigato e giovane. Oggi, però, sembra esserci un’inversione di rotta con la nascita della Filler Sobriety. Di cosa si tratta? Sempre più amata dalle star, sta riavvicinando le celebrity alla vera bellezza.

C’è chi inizia ad apprezzare l’idea di un look più autentico. Scopriamo di più sulla Filler Sobriety e la bellezza naturale, il trend che conquista le star.

Filler e Botox, addio: le star tornano all’idea di bellezza naturale

Niente più interventi estetici invasivi, ma più amore per la propria bellezza naturale da scegliere mille e mille volte. Sono sempre di più le celebrità che hanno deciso di dire addio a Botox e Filler, per ritornare a un aspetto più autentico e fresco. Non più, quindi, soluzioni che contrastano l’invecchiamento andando ad agire sulla pelle, ma soltanto la propria bellezza naturale di cui andare fiere. Ariana Grande è una delle artiste che – ospite del Palm Springs International Film Festival – ha dichiarato di non fare più Botox o Filler già da tempo.

Anche Lindsay Lohan sembra aver sposato la Filler Sobriety, sfoggiando un viso certamente più luminoso e fresco rispetto al passato. A dirsi pentita è anche Courteney Cox: la Monica Geller di Friends pare si sia, infatti, sottoposta a interventi per rimuovere quanto fatto. Stessa cosa per Nicole Kidman, che ha smesso con le iniezioni di botulino perché compromettevano eccessivamente le espressioni del suo volto. Della lista fanno parte anche Lana Del Rey e Tallulah Willis, la figlia di Demi Moore e Bruce Willis.

La prevenzione all’invecchiamento

Meglio puntare, quindi, sulla prevenzione all’invecchiamento, per combattere i segni esteriori del tempo. Come? Sicuramente, seguendo uno stile di vita sano che includa un’alimentazione equilibrata ricca di antiossidanti e povera di grassi saturi. Questo consente, infatti, di contrastare lo stress ossidativo, che è causa del deterioramento cellulare. Allo stesso modo, è di fondamentale importanza un’attività fisica regolare, che aiuti a mantenerci in forma, stimolando la produzione di endorfine.

Questo migliora, inoltre, l’umore, ritardando il declino cognitivo. Ottime anche le pratiche di rilassamento per la salute mentale e per allontanare lo stress. In poche parole, una buona prevenzione all’invecchiamento include tanti comportamenti, che riguardano il benessere del corpo e della mente. Scoprite di più anche sul Filler Labbra e sul Botox ai capelli.