Trattamento botox ai capelli: cos’è, come funziona e quanto costa

A tutto c’è un rimedio, anche ai cappelli secchi e danneggiati che sembrano non riprendere più forma. Nonostante la tua hair care routine, le maschere effettuate una volta a settimana e tutti i consigli per la cura della chioma per evitare di danneggiarla ulteriormente, i tuoi capelli sembrano non avere l’intenzione di riprendersi del tutto.

Ecco perché potresti aver bisogno del botox ai capelli, un trattamento specifico che ti consente di riprendere in mano la situazione e sfoggiare nuovamente una chioma luminosa e forte!

Cos’è esattamente e come funziona il trattamento botox ai capelli? Ecco cosa sapere a riguardo.

Trattamento botox ai capelli, tutte le informazioni su come funziona

Se ti stai domandando se il botox ai capelli sia simile al famoso botox con aghi e iniezioni, sappi che la risposta è no.

Viene chiamato così in quanto serve a donare ai capelli un aspetto molto più giovane, lucente e voluminoso, motivo per cui è consigliato a chi ha capelli spenti, danneggiati e con doppie punte.

Il botox ai capelli può essere adatto anche a chi ha spesso i capelli crespi oppure non sa come ottenere corpo e volume a causa dei capelli sottili. Non è tutto, perché oltre a tornare utile in queste situazioni, il botox ai capelli può essere adatto anche a chi ha problemi di cuoio capelluto grasso con eccesso di sebo. Oltre ad avere, quindi, un’azione idratante e nutriente, svolge anche da purificante.

Un vero e proprio trattamento ristrutturante da chiedere al proprio parrucchiere di fiducia, il famoso “cocktail” utilizzato è composto principalmente da vitamina D, vitamina B6, pantenolo, proteine e amminoacidi, ma la sua composizione può variare a seconda dell’obiettivo da raggiungere.

Infatti, il professionista può aggiungere altri ingredienti nutrienti specialmente se la chioma risulta essere molto secca e danneggiata.

Diversa dalla cheratina per capelli, un trattamento comunque molto utile per cura della propria chioma che è stata sottoposta a diversi trattamenti aggressivi, come decolorazioni o tinte varie. In commercio puoi trovare diversi prodotti con lo scopo di agire come botox, solitamente li trovi nella formulazione spray in quanto più semplice di applicare sui capelli in autonomia.

Per risultati più sicuri il nostro suggerimento è quello di affidarsi a mani esperte. Il costo del trattamento, inoltre, non è poi così eccessivo: con circa 50 euro potrai richiedere il botox ai capelli al tuo parrucchiere e sfoggiare una chioma molto più sana e voluminosa nel giro di poco!

Ovviamente le sedute possono essere molteplici, tutto dipende dalla tipologia di capello da trattare e dalla sua situazione.