L’errore che quasi tutte le donne fanno al primo appuntamento (e rovina tutto!)

Al primo appuntamento può capitare di compiere degli errori che andrebbero, assolutamente, evitati. Per gettare le basi per una relazione duratura, occorre non fare passi falsi.

Il primo appuntamento è sempre carico di emozioni, che possono anche essere contrastanti. Si va dalla curiosità all’eccitazione, ma anche paura e ansia. Basta, quindi, poco per rovinare questo momento delicato. C’è, inoltre, un errore che quasi tutte le donne tendono a fare, più o meno inconsciamente.

Questo potrebbe compromettere il risultato della serata. Qual è e cosa fare? Scopriamo insieme l’errore che quasi tutte le donne fanno al primo appuntamento e che potrebbe rovinare tutto.

L’errore che le donne fanno al primo appuntamento: non essere se stesse

L’errore, forse, più grande è quello di cercare di sembrare un’altra persona al primo appuntamento. Per la tentazione di dare una buona impressione costi quel che costi, ci si potrebbe spingere ad adottare comportamenti e atteggiamenti che non rispecchiano affatto la nostra personalità. Possiamo, ad esempio, pensare a un look esageratamente studiato, oppure un modo di parlare che non è parte di noi.

L’altra persona noterà, sicuramente, un approccio decisamente poco naturale e forzato. Cosa fare, quindi? È importante ricordarsi che l’autenticità è la chiave migliore per conquistare qualcuno. Bisogna mostrarsi per quello che si è realmente, senza maschere di alcun tipo. Così facendo, infatti, si evitano malintesi, costruendo una connessione genuina. Del resto, qual è l’obiettivo di un primo appuntamento? Ovviamente, quello di conoscere l’altro e non, certamente, quello di recitare una parte.

Gli altri errori da evitare al primo incontro

Ovviamente, non è l’unico errore che si potrebbe commettere e da evitare. Cerca di non essere troppo critica con te stessa o con gli altri, perché è un atteggiamento negativo. Evita, allo stesso modo, di parlare troppo di te monopolizzando la conversazione: ovviamente, è importante condividere quello che sei, ma impara anche ad ascoltare l’altro.

Cerca di essere puntuale, per dare un’impressione di rispetto e serietà ed evita anche di parlare troppo del futuro, perché potrebbe sembrare prematuro e opprimente. Goditi sempre il momento, prova a conoscere l’altro e, soprattutto, sii sempre te stessa, senza cercare di impressionare l’altro a tutti i costi! Così facendo, riuscirai a creare una connessione autentica che rappresenta la base per una relazione duratura. Scopri anche come vestirsi al primo appuntamento e gli errori di stile da non commettere e cosa fare per fare andare bene il primo appuntamento.