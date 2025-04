Questo piccolo errore nel make-up ti sta facendo sembrare più stanca e più vecchia

Se non usi i prodotti giusti, il rischio è di ottenere un make up che ti invecchia. Ecco qual è l’errore più comune!

Conoscere i trucchi del mestiere ti permette di ottenere un make up impeccabile anche se hai poca esperienza alle spalle. Se per una volta desideri sfoggiare un trucco occhi più elaborato oppure osare un po’ di più con la nuance del rossetto, i consigli dei make up artist o delle appassionate del mondo make up possono tornarti utili per la realizzazione del tuo nuovo look.

Perché è importante conoscere tutte le accortezze da mettere in pratica prima di iniziare a realizzare un trucco più elaborato? Commettere errori nel mondo del make up è più facile di quello che pensi.

Devi sapere come valorizzare un occhio incappucciato, come truccare un labbro poco definito, come aprire lo sguardo ed evitare di “spegnerlo”, quali nuance prediligere a seconda dell’incarnato e del colore degli occhi… insomma, le accortezze son davvero tante. Qual è, però, l’errore più comune che stai commettendo anche tu senza accorgertene? Scopriamolo insieme!

Errore make up più comune che ti rende più vecchia

Sbagliare il make up potrebbe addirittura renderti più vecchia. Oltre a capire come valorizzare il tuo viso, quindi anche lo sguardo, potresti effettuare una seduta di armocromia e andare alla scoperta della tua stagione di appartenenza.

Oltre a capire quali sono i colori da prediligere anche nell’ambito del make up, è importante sapere come creare una base perfetta.

Per coprire le occhiaie, rendere l’incarnato più uniforme e creare dei punti luce sulle zone del tuo viso, è importante scegliere i prodotti giusti. In molte commettono l’errore di acquistare il correttore della tonalità sbagliata.

Applicare sulla zona del contorno occhi, specialmente sulle occhiaie, un correttore della tonalità sbagliata, ti fa sembrare più vecchia, in quanto rende più “pesante” lo sguardo. Per questo motivo è importantissimo capire come coprire le occhiaie.

Scegliere il corretto della giusta tonalità è importante proprio per capire come creare un effetto coprente resistente. Se non copri le occhiaie e, anzi, le metti in evidenza con un colore sbagliato, il risultato è uno sguardo stanco e occhiaie ben in vista.

Non dimenticare che il colore delle occhiaie gioca un ruolo importantissimo: in base alla tonalità in cui si presenta la borsa sotto gli occhi, bisogna scegliere un correttore non solo che sia adatto al proprio incarnato, ma che vada a creare il giusto contrasto sull’occhiaia da coprire.

Ad esempio, le occhiaie viola andrebbero coperte con un correttore di colore giallo; le occhiaie blu, invece, richiedono un correttore aranciato. Il correttore della stessa gradazione della pelle, invece, va applicato successivamente.

Ora che sai come coprire le occhiaie, non ti resta che trovare il correttore giusto per te!