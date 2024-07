Eritema solare, 3 rimedi naturali che ti aiuteranno a risolvere il problema

Come curare l’eritema solare? Ecco alcuni rimedi naturali che ti aiuteranno a risolvere il problema in poco tempo!

Uno degli errori molto comuni è evitare di applicare la crema solare più volte al giorno quando si decide di trascorrere la giornata al mare, in piscina o al lago.

C’è addirittura chi crede ancora di non dover applicare più la protezione nel momento in cui la pelle risulta essere abbronzata. Non esiste errore più grande! La cute va protetta sempre, anche se hai raggiunto l’abbronzatura che tanto desideravi.

Gli esperti suggeriscono di applicare la protezione solare anche in città, tutte le zone esposte, quindi viso, braccia e gambe, devono essere protette dai raggi ultravioletti ogni giorno. Inoltre, è importante prendersi cura della propria pelle del viso e del corpo con una crema idratante da applicare la sera prima di coricarsi.

Se utilizzi un SPF troppo basso per la tua pelle o semplicemente non hai applicato la crema solare, potresti andare incontro a diverse problematiche, come l’eritema solare. Scegliere la crema solare adatta a te è importantissimo per evitare di danneggiare la pelle non solo in quel momento, ma anche a lungo termine.

L’eritema solare può essere contrastata con diversi rimedi naturali, basterà poco per far tornare in salute la pelle e potersi quindi godere al meglio le vacanze. Alcuni dei rimedi fai da te che ti suggeriamo potrai sicuramente adottarli subito in quanto si tratta di ingredienti che hai sicuramente in dispensa!

Quali sono i rimedi naturali contro l’eritema solare

Come combattere l’eritema solare? Se non hai la possibilità di andare in farmacia per comprare un prodotto specifico o semplicemente desideri affidarti alla natura, puoi iniziare a trattare la tua pelle con dei rimedi completamente naturali. Ovviamente trattandosi di prodotti naturali dovrai essere costante e applicare sulla zona interessata l’ingrediente più volte al giorno.

Uno dei rimedi più efficaci è l’aloe vera, un ingrediente che potrebbe tornarti utile in tantissimi casi, tra cui l’eritema solare. Per questo motivo ti suggeriamo di coltivare l’aloe vera in casa e averla sempre con te! Il gel sarà un vero e proprio toccasana per la tua pelle, ti basterà applicarlo sulla zona interessata mattina e sera e noterai dei miglioramenti già dal giorno successivo!

Un altro ingrediente importante per contrastare l’eritema solare è un ingrediente che hai sicuramente in casa: l’olio di oliva. I benefici dell’olio di oliva sono molteplici, una leggera applicazione del prodotto ti permetterà di idratare la pelle a fondo e renderla più liscia e meno arrossata.

Al posto del classico olio di oliva potresti usare anche l’olio di calendula, ideale per chi ha una pelle delicata e soprattutto ha bisogno di idratare e trattare la pelle di un bambino. Un perfetto dopo sole lenitivo e idratante che non può mancare nel tuo beauty case estivo!