Equipaggio di sole donne, un viaggio al femminile: la prima volta in Italia

Un evento più unico che raro: per la prima volta nella storia dell’aviazione civile italiana un volo ha avuto un equipaggio tutto al femminile. E’ successo martedì 20 settembre da Milano Malpensa, in direzione Seul (Corea del Sud) a bordo di un Boeing 747. E’ questo il primo volo pilotato e affidato a un equipaggio esclusivamente di due donne: ai posti di comando la capitana Paola Gini e la prima ufficiale Vivien Allais. L’aereo è un Boeing 747-4R7F di Cargolux Italia LX-UCV “Tre Cime di Lavaredo”.

La notizia è stata data dalla pagina Facebook “Boeing 747 The Queen of the Skies”, e in pochissimo tempo il post è diventato virale. Un evento che riscrive la storia dell’aviazione civile italiana, rendendo il mondo del volo non più esclusivo maschile.

Il volo dalle tinte rosa

Foto Facebook/@Boeing 747 The Queen of the Skies

Nel post che comunica l’evento, vengono omaggiate le due professioniste che per la prima volta si ritrovano ad avere in cabina di comando solo colleghe dello stesso sesso.

Dalle loro espressioni si evince l’emozione e la consapevolezza del passo importante che stanno compiendo. Si tratta di un vero e proprio abbattimento di quelle barriere sociali che tengono lontane le donne da una serie di carriere professionali considerate, con errore, una prerogativa esclusivamente maschile.

Sono loro, che oggi dimostrano che nulla è impossibile quando c’è la preparazione e la competenza, indipendentemente dal proprio sesso.

Voli di sole donne a livello internazionale

Prima di loro, altre donne hanno formato un equipaggio tutto al femminile a livello internazionale. E’ successo lo scorso anno a gennaio nel volo 176 di Air India stabilendo un primato storico: aveva completato il più lungo volo commerciale non-stop (per un totale di 17 ore) e tutti i membri dell’equipaggio erano donne, prima volta nell’aviazione indiana.

Ma non solo, ad agosto 2022, tutto femminile anche l’equipaggio dell’American Airlines da Dallas a Phoenix, in un omaggio alla grandissima aviatrice Bessie Coleman.