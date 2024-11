Epilatori a luce pulsata: le cose da sapere prima di acquistarli

Negli ultimi anni, gli epilatori a luce pulsata stanno crescendo di popolarità e rappresentano una comoda ed efficace alternativa alla depilazione tradizionale. Grazie alle loro caratteristiche, sono in grado di offrire degli ottimi risultati, duraturi nel tempo.

Prima di acquistare un epilatore a luce pulsata, ci sono alcuni aspetti da approfondire. Scopriamo di più sugli epilatori a luce pulsata e quali sono le cose da sapere prima di acquistarli.

Come funziona l’epilatore a luce pulsata

Prima di procedere con un acquisto, è consigliabile essere a conoscenza dei vari aspetti di questo strumento che garantisce una pelle senza peli e liscia. Si tratta di dispositivi che ricorrono a una tecnologia che è basata, per l’appunto, su degli impulsi di luce che, essendo ad alta intensità, riescono a diminuire la crescita dei peli. Il funzionamento, dunque, è basato sul principio della fototermolisi selettiva. Che vuol dire?

Che la luce emessa dall’apparecchio è assorbita dalla melanina nel pelo, dove viene convertita in calore che, quindi, “danneggia” il follicolo e, di fatto, diminuisce la capacità del pelo di ricrescere. È un trattamento a lungo termine che, però, richiede diverse sessioni per poter ottenere dei risultati duraturi e visibili. Il motivo sta nel fatto che può agire soltanto sui peli che si trovano, in quel momento, in una fase di crescita attiva.

Cose da sapere prima dell’acquisto: vantaggi e svantaggi

Come detto, bisogna tenere in considerazione alcuni fattori per una scelta consapevole. Occorre, infatti, scegliere il prodotto in base al tipo di pelle e al colore dei peli: ad esempio, pelli scuri e peli chiari potrebbero non ottenere i risultati sperati, dato che l’epilazione a luce pulsata è efficace maggiormente su pelli chiare e peli scuri. Ricordate di controllare qualità dell’apparecchio e potenza.

Ovviamente, tenete a mente anche il fattore sicurezza, scegliendo apparecchi di una certa affidabilità per eliminare definitivamente i peli superflui. Anche se occorrono più sessioni, si tratta comunque di un trattamento più veloce, oltre che indolore rispetto a metodi come la ceretta. È un metodo versatile, che va bene per diverse parti del corpo come braccia, gambe, viso, ascelle e inguine. È, comunque, un metodo abbastanza sicuro ma, ovviamente, deve essere utilizzato correttamente.

A questo proposito, non dimenticate di leggere sempre attentamente le istruzioni prima dell’uso, di preparare la pelle al trattamento e di evitare di usarlo in zone con irritazioni o ferite. La pelle dovrà, infatti, essere pulita e asciutta. Regolate l’intensità della luce e utilizzate gli occhiali di protezione, che forniscono con l’epilatore per proteggere gli occhi dalla luce intensa che verrà emanata. Una volta terminata la sessione, idratate la pelle con una crema. Scoprite i pro e i contro della depilazione e le cose da non fare dopo la depilazione all’inguine.