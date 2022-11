Depilazione, pro e contro delle varie tecniche

Ognuno di noi ha circa cinque milioni di peli sparsi su tutto il corpo. I peli del corpo sono qualcosa di completamente naturale. Quindi non c’è motivo per cui non dovresti indossarli con orgoglio, come molte donne stanno facendo ultimamente.

Nonostante ciò, la tendenza della maggior parte delle donne è quella di rimuovere tutti i peli visibili, anche dalle parti intime. Ogni donna sceglie il metodo di depilazione a lei più consono.

Ma la pelle liscia ha un prezzo: la depilazione richiede molto tempo e non dura per sempre, quindi va ripetuta con una certa regolarità.

La depilazione che promette una pelle permanentemente liscia è quindi una soluzione molto allettante per le donne.

Vediamo nell’articolo quali sono i metodi di depilazione più utilizzati dalle donne.

La depilazione laser

La depilazione laser in un salone estetico offre quella che è nota come depilazione permanente. Il costo del trattamento è relativamente alto, ma i risultati sono duraturi.

Il laser invia impulsi di luce ai peli in crescita. La melanina, responsabile della pigmentazione dei peli, assorbe la luce, che a sua volta viene convertita in calore e diretta nel follicolo pilifero.

Questo incoraggia i peli ad entrare nella fase di riposo e a cadere naturalmente. Questo inibisce anche ricrescita.

Poiché solo i peli in fase di crescita possono essere trattati in questo modo, sono necessarie diverse sedute affinché si abbia un risultato ottimale, a seconda della parte del corpo, del volume e della consistenza dei peli.

I pro sono tanti. Il laser può ridurre significativamente la crescita dei peli nel tempo e quindi diventare permanente, almeno approssimativamente, attraverso trattamenti di follow-up a intervalli regolari.

Tuttavia non c’è alcuna garanzia di depilazione completamente permanente, anche con il metodo laser.

Anche anni dopo, le radici dei peli possono occasionalmente rigenerarsi, quindi sarebbero necessari da 1 a 3 ulteriori trattamenti laser.

La ceretta

La ceretta è uno dei sistemi di depilazione più conosciuti, utilizzato da milioni di donne, i pro di questo sistema sono diversi:

la buona durata;

il costo del trattamento che è contenuto;

la possibilità di ricorrere al fai da te;

poter utilizzare questo metodo tutto l’anno.

I contro sono i seguenti:

il dolore a volte insopportabile;

rischio peli incarniti;

il risultato non dura più di due settimane.

L’elettrodepilatore

L’elettrodepilatore è un altro sistema di epilazione molto usato. Il pro maggiore consiste nella possibilità di farlo da sole e di ammortizzare il costo grazie ad una sola ed unica spesa per l’apparecchio.

Questo macchinario può essere utilizzato comodamente tutto l’anno. Esistono però anche diversi contro:

non può essere utilizzato sul viso;

è doloroso;

pericolo dei peli incarniti è frequente.

La lametta

La lametta è il metodo depilazione più veloce in assoluto per essere sempre perfette.

La rasatura è un metodo semplice, economico e veloce. Durante la doccia o il bagno, inumidisci la pelle con acqua tiepida per alcuni minuti, applica il gel da barba e raditi con colpi leggeri e uniformi con una lama di rasoio affilata.

Dopo la rasatura, bisogna sciacquare la pelle, asciugare tamponando e applicare una crema idratante. La rasatura può essere eseguita ovunque ed è particolarmente indicata per gambe, ascelle, braccia e zona bikini.

In generale, consigliamo alle donne di radersi ogni uno o tre giorni durante la doccia o il bagno se si desidera mantenere la pelle liscia.

I pro della lametta sono:

Può essere fatto quotidianamente

Veloce ed efficace

Poco costoso

Si può fare ovunque

I contro:

Può causare ustioni da rasoio e peli incarniti se usato in modo improprio

Rischio di tagliarsi.

Crema depilatoria

I peli possono essere rimossi rapidamente e facilmente con una crema depilatoria. Ma come funziona questo metodo?

Gli ingredienti sono a base di zolfo, che attacca la proteina cheratina e ne indebolisce la stabilità. Le parti del corpo da depilare vengono rivestite con la crema secondo il foglietto illustrativo.

Trascorso il tempo di posa, la crema viene rimossa insieme ai peli sciolti, sciacquando accuratamene. Le istruzioni sul foglietto illustrativo devono essere rigorosamente rispettate per evitare irritazioni cutanee.

Una delicata lozione per il corpo lenisce la pelle dopo il trattamento, ripristina l’idratazione e attiva il suo strato protettivo naturale.

Ecco i pro di questo metodo:

metodo completamente indolore;

pelle liscia;

I contro possono essere: