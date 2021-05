Soprattutto in questo periodo, si ricercano prodotti per fare la ceretta a casa, che lascino la pelle liscia per tanto tempo (e che soprattutto non ci faccia urlare di dolore!). Sembra un sogno!

Sono diversi i metodi di depilazione fai da te cui possiamo ricorrere restando comodamente a casa: rasoio, crema depilatoria, rasoio elettrico, ma tra tutte la ceretta resta senza dubbio la scelta preferita da tantissime donne.

Pratica, economica e veloce l’epilazione fai da te è certamente una delle opzioni migliori per liberarsi dei peli superflui senza dipendere da nessuno e senza dover per forza aspettare quel minimo di ricrescita canonica per andare poi dall’estetista.



Ma quale tipo di ceretta fai da te scegliere per avere dei risultati perfetti e, se possibile, soffrire il meno possibile? In commercio ci sono davvero tanti prodotti per la ceretta fatta in casa tra cui poter scegliere in base ai propri gusti e alle proprie esigenze.

Veet Strisce Depilatorie Corpo e Gambe per Pelli Sensibili

Per coloro che hanno le pelli sensibili, la ceretta è un incubo. Se siete tra le sfortunate che vivono questo momento come un vero e proprio martirio, non preoccupatevi.

Veet ha ideato queste strisce depilatorie super adatte alle pelli sensibili. Il kit contiene 3 confezioni da 16 strisce depilatorie corpo e gambe per pelli sensibili che lasciano la pelle idratata ed esfoliata.

Veet Cera Orientale Olii Essenziali

Se invece siete alla ricerca di un prodotto che ammorbidisca la pelle, lasciando le gambe lisce e vellutate subito dopo la depilazione, allora non potete non provare questa cera agli olii essenziali sempre del brand Veet.

Il risultato? Una pelle morbida e liscia fino a 4 settimane. Questo prodotto inoltre è perfetto per tutti i tipi di pelle.

Veet Sugaring, Pasta di zucchero con olio di argan

La ceretta araba è decisamente di tendenza, quindi se siete incuriosite dalla ceretta a base di zucchero e vorreste provarla? Non ci sono problemi, su Amazon potete trovare questo kit allo zucchero del marchio Veet.

Si tratta di pasta di zucchero, facile da usare, con strisce di tessuto riutilizzabili. La formula inoltre è arricchita con olio di argan, per una pelle morbida e visibilmente liscia per un massimo di quattro settimane.

Explosif, Ceretta Brasiliana Nera

Oltre alla celeberrima ceretta araba però esiste anche quella brasiliana. Noi vi consigliamo di provare il marchio Explosif. Con la Cera Black Wax elastica basterà un solo strappo per una depilazione veloce e indolore rispetto alla classica ceretta rullo.

In più, questa ceretta rivoluzionaria rimuove delicatamente i peli superflui da tutte le parti del corpo come viso, braccia, ascelle, gambe, linea bikini e zone intime.

Strisce depilatorie specifiche per il viso

E per il viso? Vi consigliamo le strisce depilatorie di Lycia, perfette per le pelli sensibili.

Particolarmente adatto all’uso quotidiano per tenere il passo con la ricrescita dei peli e tenere la pelle liscia, si tratta di un prodotto appositamente progettato per l’uso su sopracciglia, labbro superiore e inferiore, naso, guance, mento e collo. Funziona su peli corti e fini.