Scartata 19 anni ai provini di X Factor, la rivincita alcuni anni dopo ad Amici, la consacrazione, con una trasformazione musicale cucita su misura tra pop e urban: Elodie è oggi una vera e propria diva, partita da un quartiere della periferia romana ed esplosa definitivamente ieri sera durante la seconda serata di Sanremo.

L’anno scorso scendeva le scale dell’Ariston in qualità di concorrente, sempre fasciata in abiti Versace sexy e total black, cantando Andromeda, scritta da Mahmood nonché una delle canzoni che hanno contribuito a renderla l’artista donna più ascoltata su Spotify Italia nel 2020. Ieri invece è stata la conduttrice d’eccezione accanto ad Amadeus e Fiorello, rivelandosi simpatica e spigliata, talentuosa con la sua voce unica, il suo modo di ballare e stare sul palco.

Semplicemente meravigliosa, è stata una delle meglio vestite della seconda serata del Festival. Anche per questa occasione ha scelto Versace, ma non solo, infatti ha optato anche per un altro stilista italiano, ovvero Giambattista Valli. Ieri ha proposto quattro look diversi, tre sui toni del rosso e uno argento, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

I look di Elodie per Sanremo 2021

Elodie come sempre si è affidata alla sua stylist di fiducia, Ramona Tabita, che anche questa volta ha saputo azzeccare tutti i look per esaltare il fisico a dir poco perfetto della cantante, che non a caso anche un passato da modella. Abiti da sogno che hanno messo in risalto la sua figura longilinea e soprattutto le sue lunghissime gambe che hanno fatto sognare il pubblico.

Cristalli e spacco per il debutto

Le scale dell’Ariston fanno paura a tutti, soprattutto a chi porta i tacchi. Elodie ha scelto per il suo ingresso in scena un Versace rosso che come dirà lei, è bellissimo ma molto pesante per i tanti cristalli con cui è tempestato, tanto da farla esitare sui suoi meravigliosi sandali Jimmy Choo. Lo spacco vertiginoso ha invece rivelato il sistema di cordine con velcro per tenerlo aderente alle gambe. La doppia spallina e il ampia scollatura hanno esaltato anche il decolleté perfetto di Elodie.

Importanti anche i gioielli della linea Serpenti di Bulgari, in oro bianco, diamanti e smeraldi: appena arrivata sul palco, le è caduto un orecchino a clip. Dopo un attimo di panico è stato immediatamente raccolto. Il valore? 45.000 €.

Minidress a frange da diva di Las Vegas

Elodie con il suo medley e il suo vestito ci ha catapultato direttamente in uno show internazionale: una vera e propria star, al pari di Madonna e Beyoncé, che hai omaggiato. Più che Sanremo, per un attimo ci è sembrato di essere a Las Vegas!

Il minidress in argento era composto da un body strutturato color carne perfettamente mimetizzato dalle lunghissime frange che coprivano tutto l’abito e le maniche, e che hanno seguito ed enfatizzato i suoi movimenti, rendendo la performance ipnotica. Il sandalo altissimo era sempre Jimmy Choo.

Neanche lei resiste al tulle di Giambattista Valli

Giambattista Valli Haute Couture è semplicemente un sogno principesco di tulle e morbidezza. Elodie sceglie un mini dress vaporoso a forma di cuore, ovviamente sempre rosso. Le sue gambe meravigliose sono stare rese ancora più sexy dal modello Saeda di Jimmy Choo

Una rosa rossa

Anche il quarto e ultimo look è sempre firmato Giambattista Valli Haute Couture. Niente tulle ma un ricco abito tra drappeggi e rouches maxi che ricordano una meravigliosa e opulenta rosa rossa. Un abito che decisamente rappresenta Elodie, bellissima e preziosa, ovviamente azzeccato come tutti gli altri look.