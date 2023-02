Elly Schlein VS Giorgia Meloni: chi è la meglio vestita

I loro nomi sono sulla cresta dell’onda (politica) ma avete fatto caso al loro look? Mettiamo a confronto gli outfit preferiti di Elly Schlein, la prima donna a guidare il Partito democratico, e Giorgia Meloni, prima donna presidente del Consiglio nella storia italiana!

I look di Elly Schlein e Giorgia Meloni a confronto

Quando si è sotto i riflettori, è fisiologico che gli outfit finiscano sotto la lente del pubblico. Anche se parliamo di donne e politica e soprattutto se le protagonista sono due dei volti più noti dell’arena nazionale.

Stiamo parlando ovviamente di Elly Schlein, la prima segretaria nella storia del Pd, e Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia diventata prima donna premier nella storia della Repubblica.

Quali sono i loro look preferiti? Scopriamolo subito, con una carrellata di immagini che ci porta dentro i loro armadi (e le loro scarpiere)…

Elly Schlein e il suo look casual

Foto Instagram | @ellyesse

Elly Schlein ama molto lo stile casual e lo ha mostrato spesso nelle sue apparizioni pubbliche e sui social.

Moda comoda e linee pulite la fanno da padrone nell’armadio della segretaria del Pd, dove non manca mai un blazer da abbinare a una maglia comoda tono su tono (sicuramente uno dei consigli su come portare questo capo super versatile).

Foto Instagram | @ellyesse

Nel look di Elly Schlein occupano un posto di spicco i jeans, un capo intramontabile che ama indossare anche con comode camicie dai colori neutri, caldi o freddi.

Giorgia Meloni presidente del Consiglio a colpi di blazer e… sneakers!

Gorgia Meloni look casual | Foto Shutterstock

Lo stile comodo di Giorgia Meloni non è mai stato un mistero. La leader di FdI, diventata presidente del Consiglio dei ministri nel 2022, ha tenuto fede alla sua ormai famosa linea casual sfoggiando outfit a metà strada tra l’elegante e lo sportivo.

Amante dei look non troppo sofisticati, perfetti per i grandi eventi e per l’ufficio al tempo stesso, sembra essere riuscita a trovare il perfetto equilibrio tra qualche capriccio di moda e i grandi classici intramontabili che non possono mancare nell’armadio di una donna (anzitutto le camicie).

Giorgia Meloni look total white | Foto Shutterstock

Abbina spesso blazer dai colori tenui a bluse tono su tono che esaltano il colorito, con pantaloni o gonne morbidi che spaziano dal nero al beige senza trascurare accenti total black o total white con tailleur composti spesso da giacca e pantalone.

Ai piedi vediamo spesso l’immancabile tocco di comfort delle sue inseparabili sneakers (come vediamo, non solo tendenza di punta dell’autunno): Giorgia Meloni le adora e lo dimostra fiera davanti alle telecamere, optando per scarpe sportive in tante occasioni!

Durante le sue apparizioni pubbliche, Giorgia Meloni ama usare anche il rosso, come quello ciliegia sfoggiato nelle linee semplici e pratiche di blazer e camicia che vediamo qui sotto:

Giorgia Meloni camicia rosso ciliegia | Foto Shutterstock

I suoi outfit si completano con l’uso di borse grandi e di pochi accessori, nel segno della praticità che ormai contraddistingue i suoi look. Uno stile semplice che promuoviamo senza riserve.

Possiamo dire che nessuna delle due vince sull’altra in fatto di look: Elly Schlein e Giorgia Meloni rappresentano uno stile di successo senza eccessi, una moda che piace e che va oltre i fronzoli dimostrandosi perfetta per tutte le età.