Vogliamo commentare il caschetto da urlo di Elisabetta Canalis?

Scorrazzando tra Los Angeles e Milano -talvolta per il chiacchieratissimo evento moda del momento, talvolta per l’ennesimo impegno lavorativo in Italia- Elisabetta Canalis sembra prendere molto sul serio il concetto del “Living my best life“: in occasione della notte più spaventosa dell’anno la showgirl ha trascorso una meritata serata di festa presso il nominato Bar Lis, nonché uno dei locali più “in” di Hollywood, indossando una tuta intera scintillante letteralmente brivido (giusto per restare in tema) e scatenando la più nera curiosità del web. Perché mai?

Non è certo stata la presenza dell’ex velina in quel luogo da sogno a suscitare lo scalpore generale e no, nemmeno la sua mise abbagliante, sebbene meravigliosa. Il dettaglio che non ha potuto fare a meno che balzare all’occhio di tutti (ma proprio di tutti) sono i suoi capelli a caschetto! Un cambiamento repentino quanto inaspettato, il quale ha sconvolto in un attimo il signature look con cui eravamo da sempre abituati a vederla. Se ciò costituisca una scelta premeditata oppure un colpo di testa dell’ultimo minuto -perlomeno al momento- non ci è dato saperlo ma, data la mostruosa evenienza, il dubbio è lecito: dolcetto o scherzetto?

Elisabetta Canalis passa al bob: Trick or Treat?

Elisabetta Canalis – Foto Instagram @littlecrumb_

Non sappiamo se il nuovo hairstyle di Elisabetta Canalis sia definitivo oppure se si tratti di una sorta di “sortilegio temporaneo” destinato a dissolversi nel nulla allo scoccar della mezzanotte, ma sappiamo una cosa: il bob è senza ombra di dubbio uno dei tagli di capelli corti più cool della stagione, in vetta alle tendenze capelli da non perdere per l’autunno/inverno.

Dunque, qualora Elisabetta Canalis avesse deciso di congedare la fluente chioma in favore di uno sbarazzino carré, parrebbe averci visto… lungo! Non soltanto per il taglio super glamour, ma anche per la scelta della nuance. Il castano scuro cioccolato? Non una semplice moda stagionale, ma la prediletta tra i colori capelli di tendenza del momento.