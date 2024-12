Double Lip Liner, cos’è il nuovo trend labbra e come si realizza: il segreto per labbra piene e perfette

Si sa che il mondo del make-up – così come quello della moda – è in continua evoluzione. Tra le tendenze più apprezzate recentemente spicca, senza alcun dubbio, quella del Double Lip Liner. Non tutti, però, sanno di cosa si tratta esattamente. Questa tecnica sta conquistando le star di tutto il mondo, così come le appassionate di bellezza.

Viene utilizzata da chi, per le proprie labbra, desidera un aspetto impeccabile e ben definito. Scopriamo insieme di più sul Double Lip Liner, su cos’è il nuovo trend labbra e come si realizza per avere labbra piene e perfette.

Cos’è il Double Lip Liner, il nuovo trend per labbra da sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi Hadid (@gigihadid)



Il Double Lip Liner è una tecnica make-up davvero super-amata dalle celebrità di tutto il mondo. A utilizzarla – dimostrando di apprezzarne le caratteristiche – sono star come Angelina Jolie, Rihanna e Gigi Hadid, tra le altre. Se con l’overlining si procede contornando le labbra con una matita per creare un effetto che dia più volume, il Double Lip Liner vanta una doppia linea.

Per poterlo fare, si utilizzano due matite differenti: una che si avvicina al colore naturale delle proprie labbra e una più scura. Questa tecnica, insomma, pare sia la vera erede dell’overlining. L’obiettivo è, comunque, quello di volumizzare, seguendo un piccolo step in più: un doppio passaggio invece di uno soltanto.

Come creare il Double Lip Liner in modo facile con il make-up

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri)



Ma come fare, quindi? Per ottenere delle labbra più piene, carnose e definite è necessario – come detto prima – procedere con due matite diverse: una più scura per delineare il contorno delle labbra – iniziando dall’arco di Cupido fino ai bordi – e, poi, con una più chiara e del colore che si avvicina a quello naturale delle labbra, così da per poter tracciare una linea interna (facendo attenzione a non sovrapporre le due).

Una volta terminato, sotto le due linee si può applicare il rossetto che dovrà essere di un colore simile a quello utilizzato per la seconda matita (quella più chiara, per intenderci). Così facendo, riuscirete a ottenere un effetto labbra carnose con finish naturale! Infine, per rendere le vostre labbra ancora più speciali, potreste applicare del gloss o un balsamo labbra, per idratare e illuminare. Scoprite anche come scegliere il rossetto giusto per voi.