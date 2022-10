Dolori in gravidanza: quattro consigli per prevenirli e attenuarli

I dolori durante la gravidanza sono un fenomeno piuttosto frequente. Si tratta di problematiche del tutto normali, il più delle volte causati dall’aumento del peso, ma che possono incidere sulle normali attività quotidiane.

Molte donne, specialmente dopo il quinto mese di gravidanza, soffrono di contratture, fitte e dolori alle articolazioni, per via degli sforzi ai quali è sottoposta la colonna vertebrale. Infatti, quando la pancia diventa più grande (e più pesante), i muscoli addominali si affaticano molto ed è bene potenziarli al fine di attenuare i dolori della gestazione.

Per capire meglio come prevenire il mal di schiena durante la gravidanza, ecco quattro attività consigliate.

Lo yoga

Oltre al sollievo alla colonna vertebrale, lo yoga può aiutare in gravidanza anche a combattere la nausea, gli sbalzi d’umore e il gonfiore alle gambe e ai piedi. Tuttavia, è necessario scegliere delle posizioni che non incidono particolarmente sull’addome.

Nel primo trimestre, quindi, è preferibile scegliere le posizioni in piedi, in modo da migliorare la circolazione, mentre durante il secondo trimestre è preferibile scegliere posizioni che rinforzano la schiena e la parete pelvica (come quella della ghirlanda, del diamante, ecc.).

Nel terzo trimestre, è fondamentale eseguire tutti i movimenti in maniera molto lenta, evitando quelli che comportano torsioni. Le posizioni consigliate sono quella dell’albero o della farfalla, ma, in ogni caso, è sempre importante farsi guidare da istruttori competenti e preparati.

Addominali

Un altro possibile rimedio per prevenire il mal di schiena durante la gravidanza è svolgere attività fisica. Ovviamente è importantissimo svolgerla nel pieno rispetto della gravidanza e in modo da non mettere in pericolo il nascituro.

Il trucco è rinforzare l’addome in modo che quest’ultimo sia in grado di sopportare al meglio l’aumento del peso che si manifesterà con l’avanzare della gravidanza.

È importante, dunque, svolgere esercizi pensati per rinforzare la zona addominale e lombare, come ad esempio gli addominali. Anche questi esercizi sono raccomandati solo durante il primo trimestre della gravidanza.

Hip Rolls

Anche l’Hip Rolls può aiutare a ridurre il mal di schiena durante la gravidanza. Per praticare questo esercizio di pilates è necessario sdraiarsi a pancia in su con le ginocchia piegate e le braccia lungo i fianchi, espirare e sollevare il bacino in aria, immaginando di staccare da terra una vertebra per volta.

Durante l’esercizio è cruciale l’inspirazione e stendere la schiena appoggiando per prima la zona toracica e successivamente quella lombare per arrivare, infine, alla zona dell’osso sacro: si tratta di un vero e proprio toccasana per la propria schiena.

Gatto

Anche la postura del gatto può aiutare notevolmente per il mal di schiena durante la gravidanza. Occorre assumere una posizione di quadrupedia, espirando e inarcando la schiena mentre si guarda dinanzi a sé.

Durante tutto l’esercizio è necessario inspirare profondamente, guardarsi l’ombelico e arrotondare la schiena il più possibile. Pochi minuti al giorno di esercizio di questa particolare posizione possono aiutare a ridurre in modo notevole il dolore della schiena. Ovviamente è sconsigliabile svolgere questo esercizio nelle fasi finali della gravidanza i quali, come è risaputo, necessitano di maggior attenzione nei movimenti.