Mamma di classe: i look più belli di Diletta Leotta da copiare

Diletta Leotta è da poco diventata mamma e non potrebbe essere più felice, i suoi look inoltre sono tutti da copiare: scopriamoli insieme!

Il 16 agosto 2023 Diletta Leotta è diventata mamma di Aria assieme al suo compagno Loris Karius. La notizia della gravidanza aveva fatto il giro del web e tantopiù quella della nascita si è guadagnata una grande attenzione sui social.

A distanza di qualche mese Diletta Leotta non potrebbe essere più felice della sua condizione di neomamma. Lo dimostra andando in giro per le strade di Milano, portando a spasso la piccola Aria nella carrozzina e sfoggiando look mamma tutti da copiare.

Look da mamma come Diletta Leotta: non rinunciare allo stile!

Chi l’ha detto infatti che le neomamme debbano rinunciare alla moda? Il vasto mondo del fashion ci offre ampia scelta quando si tratta di trovare capi confortevoli e allo stesso tempo di stile: vediamone un po’ insieme.

I capi coordinati sono forse tra le tendenze più comfy da sfoggiare questo inverno: che si tratti di maglione e gonna in lana, di pantalone in maglina e blusa abbinata non importa, l’importante è che siano coordinati alla perfezione.

I capi coordinati ci collegano direttamente a un’altra tendenza della stagione: gli abbinamenti di colore ton sur ton.

Vi piace il rosso? Vestitevi tutte di rosso (proprio come Diletta Leotta), con tanto di collant rossi; vi piace il bianco? E tutto bianco sia! E il verde? Va bene anche il verde, purché sia un tono su tono.

Quando le caviglie si gonfiano a causa del pancione o quando si deve stare tanto tempo in piedi i tacchi alti sono off limits, ma per fortuna tra le tendenze moda calzature troviamo le scarpe basse.

Platform, Mary Jane, sneakers, mocassini sono solo alcune delle tipologie di scarpe tra cui scegliere.

Capi immancabili per look confortevoli: quali avere nell’armadio

Ma quali sono i capi di abbigliamento immancabili da avere nell’armadio se vogliamo sfoggiare il perfetto look da mamma?

Innanzitutto procuriamoci maglioni caldi e confortevoli, dai filati morbidi, così che non diano fastidio ai bebè quando li teniamo in braccio.

Una gonna in lana non può mancare, sia in formato short che longuette, più raffinata, adatta anche a mamme più mature e sicuramente più adatta a contrastare il freddo dell’inverno.

Tra le calzature possiamo prediligere un Chelsea boot che ci regalerà qualche centimetro di altezza grazie al tacco platform, ma senza inclinare il piede in modo spiacevole.

E il soprabito? Se l’abito non fa il monaco il cappotto fa sicuramente il look: optiamo dunque per un teddy dal taglio sportivo o per un impermeabile lungo, magari in un colore acceso come il rosso magenta!