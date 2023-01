Dieta di Shakira: quali sono i suoi segreti per essere in forma a 45 anni

Oggi Shakira è in tendenza a causa della fine del suo matrimonio e del gossip che gira intorno, ma la cantante colombiana è una delle artiste più belle e in forma con i suoi 45 anni.

È tra le donne più belle al mondo, in splendida forma grazie a un regime che segue e le sta dando tantissimi risultati. La dieta di Shakira è il risultato di un programma alimentare ideato appositamente per lei dalla sua personal trainer combinato ad un allenamento continuo e costante.

Gli anni passano, ma Shakira resta sempre splendida e tonica, senza nessun segno del tempo che passa o delle due gravidanze avute. Il segreto del suo fisico è sicuramente dato dall’allenamento che pratica in maniera costante senza risparmiarsi. L’attività fisica è abbinata ad un’alimentazione bilanciata, attenta e senza particolari sgarri o eccessi che finora le hanno dato ottimi risultati, a giudicare dal suo fisico. Per Shakira non esiste nessuna dieta post-vacanze per tornare in forma dopo Natale.

La dieta di Shakira – Foto Pinterest/ sharenator.com

Il regime alimentare super proteico

La dieta di Shakira si basa essenzialmente su proteine di qualità e cereali integrali. Ci sono alcuni cibi, come tutti quelli contenenti zuccheri, che evita completamente. In una giornata tipo, la cantante mangia a colazione latte o uova insieme a degli smoothies di frutta. A pranzo o a cena sceglie tra pesce o carne ma senza salse o intingoli vari. Per quanto riguarda gli spuntini, consuma della frutta con un basso indice glicemico o una zuppa.

Sono esclusi, quindi, snack confezionati, bevande gassate, salumi, formaggi, insaccati, compreso latticini, mozzarella, ecc che sicuramente sono causa di gonfiore e pesantezza.

Non esistono sgarri, fatta eccezione per un quadratino di cioccolato fondente.

L’attività fisica tra sport e fitness

L’allenamento svolto da Shakira è adeguato a ciò che mangia ed è a base di yoga, pesi, ma anche tanto cardio fitness, compreso una serie di attività sportive che pratica, quali surf, nuoto, tennis. Si mantiene poi sempre attiva dedicando tempo al giusto workout con esercizi e un programma ben mirato.