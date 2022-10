Come bruciare 800 calorie in 20 minuti, la nuova tendenza Tik-Tok

Bruciare 800 calorie in soli 20 minuti? A quanto pare è possibile. Almeno secondo Nicole Pallado. La famosa tiktoker spiega sul suo profilo Tik-Tok il nuovo metodo rivoluzionario, e racconta come l’utopia può diventare realtà.

Si tratta della cryoTherapy, il metodo che attiva il metabolismo, e quindi permette di bruciare dalle 600 alle 800 calorie in modo da dimagrire velocemente. Inoltre, stimola la circolazione sanguigna e favorisce lo smaltimento di tossine.

Come funziona il metodo cryoTherapy

Foto Instagram/ Nicole Pallado

Nicole Pallado, anno 96 originaria di Padova, affronta su TikTok e Instagram tematiche legate al beauty e al lifestyle diventando così una delle influencer più seguite del momento con più di 500k followers. E’ lei a lanciare il metodo cryoTherapy che sta conquistando tutti.

Come ci propone Nicole Pallado insieme al fidanzato in costume, attraverso i reels e video TikTok pubblicati, grazie a questo nuovo sistema è possibile bruciare 700 kcal in 3 minuti a meno 160 gradi, dopo aver indossato mascherina e guanti. Ma non solo. Oltre a smaltire calorie con questo metodo è possibile beneficiare di un effetto drenante e avere più energia fisica e psichica. Questo processo si attiva perchè il freddo costringe parte del grasso a convertirsi in energia per riscaldarsi quindi utilizza un dispendio di calorie maggiore. E’ importante essere consapevoli che per avere un’efficacia duratura nel tempo è essenziale fare almeno 10 sessioni in 15 giorni.

Ovviamente, è scontato sottolineare che questo metodo è sconsigliato per tutte quelle persone che sono troppo sensibili al freddo o soffrono di malattie particolari. Per tutti gli altri, Nicole invita chiunque a provarci. Sicuramente si tratta di una una vera e propria svolta per chi tende alla pigrizia e l’idea di andare in palestra non lo entusiasma molto, ma vorrebbe perdere qualche chilo.