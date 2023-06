Pancia piatta? Ecco il menù per sgonfiarsi in pochissimi giorni

Desideri sgonfiare la pancia in meno di una settimana ed eliminare il grasso in eccesso? Una sana alimentazione e degli esercizi mirati potrebbero essere molto d’aiuto. Con costanza e determinatezza potrai raggiungere i tuoi obiettivi, basta seguire alcune accortezze per ottenere un buon risultato. Ti spieghiamo come avere una pancia tonica in pochi giorni e un menu esempio da seguire per almeno una settimana. Continua a leggere per scoprire di più!

Come sgonfiare la pancia in 7 giorni?

Per far sì che la pancia diventi piatta, oltre a sgonfiarla seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata, è fondamentale anche praticare dell’attività fisica mirata per questa zona del corpo. Gli esercizi per tonificare la pancia sono numerosi, a partire dal plank fino ad arrivare al crunch. Da non sottovalutare lo stretching: allungare i muscoli addominali ti permettono di ottenere una pancia e tonica. Sul nostro sito puoi trovare numerosi esercizi per dimagrire la pancia con tutorial per farli in casa!

Oltre all’attività fisica, quindi, devi rivedere il tuo piano alimentare per sgonfiare la pancia. L’alimentazione deve essere sana ed equilibrata, se hai dei dubbi ti suggeriamo di sentire un professionista, come un nutrizionista, e chiedere pareri in merito. Il nutrizionista ti saprò prescrivere un menu ad hoc per le tue esigenze e i risultati ti regaleranno molta soddisfazione.

Per farti un’idea, però, intanto puoi provare questo menu e vedere come procede. Non pensare di dover eliminare del cibo dalla tua vita o di mangiare durante i pasti principali porzioni super ridotte. Se vuoi mantenerti in forma e avere forza ed energia per affrontare sia gli esercizi che le varie attività della vita quotidiana, devi seguire uno schema equilibrato.

Dieta per pancia piatta: il menu esempio da seguire

In soli 7 giorni, se seguirai la dieta con costanza, potrai già vedere degli ottimi risultati. Per ridurre il gonfiore addominale dovrai evitare tutti quegli alimenti che gonfiano la pancia e seguire una dieta bilanciata.

Di seguito nel dettaglio il menu esempio per 7 giorni, da lunedì a domenica.

Lunedì

Colazione: 150 ml di latte parzialmente scremato e 2 fette biscottate con marmellata

Spuntino: uno yogurt magro con frutta secca

Pranzo: 60 g di riso integrale con zucchine e salmone + insalata mista

Spuntino: tisana al finocchio e frutta fresca

Cena: 100 g di petto di pollo al limone, finocchi in insalata, 2 fette di pane integrale

Martedì

Colazione: 1 spremuta d’arancia fatta in casa e 1 pancake alla banana con burro di arachidi e marmellata

Spuntino: frutta fresca

Pranzo: 60 g di pasta integrale con tonno al naturale + melanzane grigliate

Spuntino: macedonia di frutta con yogurt greco

Cena: 70 g di bresaola al limone con scaglie di parmigiano, zucchine e rucola, 2 gallette di mais

Mercoledì

Colazione: yogurt magro con mix di semi e frutta fresca + pane di segale

Spuntino: macedonia di frutta fresca e secca

Pranzo: 60 g di farro con pomodorini e basilico, insalata con cetrioli e finocchi crudi

Spuntino: budino alla vaniglia light

Cena: 90 g di pesce spada alla griglia, pomodori in insalata, 2 fette di pane integrale

Giovedì

Colazione: una spremuta d’arancia, due fette biscottate e marmellata

Spuntino: frullato con frutta fresca di stagione

Pranzo: 60 g di pasta integrale al pomodoro, 40 g di ricotta vaccina, zucchine al forno

Spuntino: chips di verdure fatte in casa

Cena: frittata di 2 uova con spinaci, insalata mista, 2 gallette di riso

Venerdì

Colazione: yogurt e muesli + frutta fresca

Spuntino: frutta fresca

Pranzo: minestrone freddo di verdure con 50 g di pastina o di riso integrale

Spuntino: barretta di cereali

Cena: 90 g di insalata di polpo lesso, 1 patata media lessa e fagiolini lessi, 2 fette di pane integrale

Sabato

Colazione: 150 ml di latte parzialmente scremato + 1 fetta di pane di segale con marmellata

Spuntino: centrifuga di carota e finocchio

Pranzo: 60 g di pasta integrale con frutti di mare, insalata mista

Spuntino: frutta fresca e secca

Cena: 70 g di tagliata di pollo alla griglia, spinaci al vapore, 2 gallette di riso

Domenica

Colazione: 150 ml di latte parzialmente scremato + pancake alla banana e burro di arachidi

Spuntino: uno yogurt magro

Pranzo: 50 g di pasta con 50 g di ceci, finocchi e carote crude

Spuntino: tisana al finocchio

Cena: pizza light fatta in casa (clicca qui per leggere la nostra ricetta)

Questo è un menu esempio da seguire, ovviamente le dosi possono variare da persona a persona. Per questo motivo ti suggeriamo di sentire il parere di un medico quanto prima e iniziare il menu con tranquillità e serenità!