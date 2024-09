Dermal shaving: cos’è, quando farlo e perché potrebbe essere pericoloso

La depilazione è una delle tecniche più richieste specialmente per quanto riguarda le gambe, le braccia, le ascelle e la zona dell’inguine. Da qualche anno sta spopolando sempre di più il dermal shaving, ovvero la depilazione che riguarda il viso.

Cos’è esattamente e soprattutto quando farlo? Gli esperti del settore tendono a sconsigliarlo in quanto pericoloso, ma se eseguito con determinate accortezze potrebbe diventare un metodo efficace ed economico per rimuovere la peluria sul viso.

Ecco tutte le informazioni che forse ancora non conosci su questa tecnica di depilazione.

Perché il dermal shaving potrebbe non essere la soluzione migliore per i tuoi peli sul viso

Sul viso, talvolta, potrebbe presentarsi una quantità di peluria abbastanza evidente difficile da togliere. Ecco perché esiste la tecnica del dermal shaving che si distingue dal cosiddetto dermaplanning.

Quest’ultimo, infatti, viene eseguito da un esperto del settore con l’utilizzo di un bisturi affilato. L’obiettivo è eliminare la peluria del viso e rendere la pelle liscia e luminosa.

L’obiettivo del derma shaving è molto simile, ma la modalità è abbastanza diversa. Per rimuovere la peluria, infatti, viene utilizzato un rasoio specifico per il trattamento. Inoltre, si tratta di un metodo del tutto casalingo, motivo per cui bisogna conoscere anche i rischi del dermal shaving.

Oltre a rimuovere la peluria sul viso e a renderlo quindi più luminoso anche attraverso l’esfoliazione, il dermal shaving potrebbe essere dannoso per la pelle.

Come prima cosa è importante utilizzare al meglio il rasoio, se maneggiato in maniera errata potrebbe irritare la pelle e causare altri danni meno o più gravi.

Dopodiché è fondamentale osservare al meglio il senso di crescita del pelo così da tagliare seguendo con delicatezza la direzione dei vari peli. Il rasoio passato sulla stessa area più volte potrebbe danneggiare la barriera cutanea, errore molto comune per chi è alle prime armi.

Da effettuare su viso completamente pulito e asciutto, mai andare contro pelo e soprattutto è importante non fare troppa pressione con il rasoio. Al termine del trattamento è essenziale applicare una crema idratante e nutriente a base di acido ialuronico.

Se hai intenzione di praticare il dermal shaving in autonomia, porta attenzione a questi piccoli dettagli e il risultato sarà più che soddisfacente. Evita di stressare troppo la pelle e fai in modo di rimuovere la peluria facendo trascorrere diversi giorni tra un trattamento e l’altro.