Dermaplaning: tutto sul trattamento viso più in voga tra le celeb

Se esibire una pelle liscia come seta risulta essere uno dei requisiti imprescindibili a soddisfare l’agognato proposito di sfoggiare una base viso perfettamente levigata, è da subito spiegato il grande amore riposto nel dermaplaning. Questo altro non è che un semplice trattamento estetico ad azione esfoliante (eseguibile anche in piena autonomia) atto a rimuovere i peli superflui presenti sul viso e, con essi, le cellule morte in superficie tramite un apposito rasoio-bisturi.

Certo un gesto che può a primo impatto spaventare, ma che regala all’incarnato quella tanto ricercata texture impeccabilmente liscia ed una ricettività che difficilmente si ottengono con della sola skincare routine, per quanto scrupolosa essa possa essere. E pare sia proprio questo il segreto che si cela dietro all’aspetto radioso del volto di numerose celebrities! Alcuni nomi? Hailey Bieber, Kourtney Kardashian, Miranda Kerr e Chloë Grace Moretz sono da annoverare sicuramente tra le veterane della pratica.

Dermaplaning, in cosa consiste e come funziona

Emily Ratajkowski – Foto Instagram @emratateam

Noto anche come blading o microplaning il dermaplaning è un trattamento che consiste in soldoni nel raschiare, in maniera estremamente leggera, la superficie del volto restituendo ad essa incredibili luminosità e morbidezza. Si tratta di un’esfoliazione meccanica, realizzata come accennato poco sopra tramite un bisturi chirurgico, il quale ha il compito di pulire a fondo la pelle consentendo persino di eliminare cicatrici post acne, lievi rughe e macchie irregolari.

Adatta ad individui d’ogni fascia, a patto però che non presentino particolari patologie dermatologiche in atto, tale procedura non appare assolutamente pericolosa: durante questa la lama mantiene un angolo di quarantacinque gradi e la cute viene tesa per favorirne lo scorrimento sull’intero viso.

Gli effetti visibili perdurano per un tempo di circa ventun giorni, trascorsi i quali sarà necessario effettuare una nuova seduta. Come per ogni “coccola di bellezza” l’ideale sarebbe chiaramente affidarsi a dei professionisti, che sappiano trattare la pelle del viso con la dovuta attenzione. Ma veniamo ora alla risoluzione del più comune dei quesiti in merito: sì, l’impiego del bisturi rappresenta una grande differenza con la rasatura e no, questo non causa in alcun modo un ispessimento della peluria rimossa.