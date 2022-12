Il Natale è senza dubbio la festa più amata da tutti, dai grandi e dai piccoli. L’attesa stessa del 25 dicembre è la magia che rende questo periodo bello e festoso. Per questa occasione ci si riunisce per pranzi o cena con famigliari e amici, per trascorrere dei momenti sereni e all’insegna della tranquillità. L’atmosfera che si vive è la vera magia del momento, e avere una casa addobbata, che trasmette lo spirito natalizio è importante.

La tradizione vuole che l’8 dicembre ogni casa venga addobbata con le decorazioni natalizie, anche se ormai la maggior parte delle persone addobbano casa già da fine novembre (anche prima).

Gli addobbi di Natale originali e particolari

Decorazioni natalizie di design: le più belle e originali per la casa – Foto sito Maisons du monde

Gli amanti del Natale vanno alla ricerca di decorazioni uniche e molto particolari. Innanzitutto, esistono addobbi di Natale sia per ambienti interni che per esterni. Ci sono quelli tradizionali come l’albero di Natale o il presepe, ma anche tanti addobbi originali e creativi, come ad esempio, la luminosa renna color écru e naturale di Maisons du monde al costo di 12,99 €. Ideale da posizionare in un angolo vicino a candele natalizie o a piccoli alberelli addobbati per ricreare un piccolo cantuccio luminoso natalizio.

Decorazioni natalizie di design: le più belle e originali per la casa – Foto sito Westwingnow

Le decorazioni possono essere trovate sia online che nei negozi per la casa, ma possono anche essere addobbi natalizi fai da te realizzati in casa. Ci sono addobbi semplici alla portata di tutti, oppure decorazioni più particolari ed elaborate per i più esperti, come il set di oggetti decorativi Nutcracker di Westwing now, fatti completamente in legno per un un angolo di Natale dal gusto moderno e vintage che lo rende unico.

Decorazioni natalizie di design: le più belle e originali per la casa – Foto sito CoinCasa

Insomma il mondo delle decorazioni natalizie è veramente vasto: luci, ghirlande, alberelli e candele. Queste ultime sono un vero must di questo periodo, tra le più particolari l’angelo decorativo in vetro porta t-light di CoinCasa a 14,90 euro. L’effetto trasparente del vetro valorizza la candela accesa, regalando un vero e proprio effetto magico.