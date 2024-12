Il Cyber Monday è arrivato anche da Kiko: scopri come ottenere 3 prodotti gratis

Dopo un mese intenso di Black Friday fatto di sconti e offerte, arriva il tanto atteso Cyber Monday. Se ami il make up e i prodotti per prenderti cura della pelle del viso non mancano mai nel tuo beauty case, dovresti assolutamente approfittare questa occasione. Quali sono le offerte proposte da Kiko Milano in occasione del Cyber Monday?

Di seguito ti suggeriamo alcuni prodotti che dovresti mettere nel carrello sia per te che per stupire una tua amica o una sorella durante i giorni di festa! Impacchetta i prodotti beauty e non potrai che fare un regalo perfetto per una persona a te cara.

Kiko Milano, cosa comprare con il Cyber Monday

A differenza del primo, il Cyber Monday è dedicato solo alle offerte online, quindi gli sconti e i coupon da poter utilizzare durante gli acquisti possono essere utilizzati solo per gli acquisti effettuati direttamente dal proprio dispositivo.

Ecco perché potrebbe essere l’occasione perfetta anche per fare i regali di Natale comodamente dal divano di casa in qualsiasi momento della giornata e approfittare delle offerte nel caso in cui tu ti sia fatta sfuggire gli sconti del Black Friday!

Cosa mettere nel carrello? Innanzitutto devi sapere che da Kiko Milano farai davvero un affare: con l’acquisto di 6 prodotti, i 3 meno cari saranno gratuiti. Quest’offerta non è cumulabile con altre promozioni e dura fino a lunedì 2 dicembre.

Riceverai anche un prodotto in omaggio per un secondo acquisto di almeno 30 euro e la spedizione gratuita nel caso in cui tu abbia un profilo Creative. Insomma, un’occasione da non farsi sfuggire assolutamente!

Cosa acquistare con il Cyber Monday da Kiko? Sicuramente potresti prendere in considerazione l’idea di acquistare uno dei prodotti presenti all’interno del calendario dell’avvento Kiko, altrimenti scegli un prodotto labbra di tendenza da sfoggiare nei giorni di festa. Da provare il 3D hydra lipgloss, il lucidalabbra emolliente effetto 3D per un risultato glowy.

Per gli occhi, invece, dovresti assolutamente provare il mascara effetto volume per ciglia più lunghe 24H Long Lasting & Panoramic Volume Mascara. Non perdere l’occasione di acquistare e provare il Full Coverage 2 in 1, fondotinta e correttore in un solo prodotto proposto in ben 42 tonalità differenti.

Approfitta del Cyber Monday per mettere nel carrello, e magari averlo anche gratis, il balsamo labbra scintillante con un velo di colore ispirato alla serie Bridgerton di Netflix.

Non ti resta che visitare il sito di Kiko Milano e iniziare a fare i tuoi acquisti prima della mezzanotte di lunedì 2 dicembre!