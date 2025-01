Adottare un cucciolo di cane è una delle esperienze più belle che si possano fare nella vita. È bene, però, tenere a mente che si tratta di un essere vivente e non di un peluche e che, quindi, occorre tenere in considerazione le sue necessità affrontando questo passo con consapevolezza e attenzione. Un cane diventa parte integrante della famiglia e, per questo motivo, oltre all’amore incondizionato – tra le altre cose – ha bisogno di cure che riguardano la sua salute, di attenzione alla sua igiene e alla sua educazione, così come di momenti per socializzare e di gioco.

Prima di prendere questa importante decisione, quindi, informatevi bene su ciò che significa l’arrivo di un membro peloso in famiglia. Ricordate, inoltre, che i canili, i rifugi e le strade sono pieni di animali senza casa, che cercano disperatamente qualcuno che li possa amare e curare per sempre. Adottate e non comprate! Scopriamo le cose da sapere prima di prendere un cucciolo di cane, la guida essenziale per adottare.

Come comportarsi con un cucciolo di cane: cosa fare, a quanti mesi può uscire e dove farlo dormire

Prima di tutto, è bene decidere dove e come realizzare un angolo per il cibo e l’acqua: il posto ideale dove disporre le ciotole sarebbe la cucina o la veranda e la ciotola dell’acqua – a differenza di quella del cibo, che va tolta una volta terminato il pasto – deve essere sempre accessibile e piena di acqua fresca e pulita, che va cambiata ogni giorno. Sarebbe opportuno che le ciotole siano in acciaio inox, in quanto questo tipo di acciaio non permette ai batteri di depositarsi. Per dormire, l’angolo del riposo è altrettanto importante per i cani e deve essere un luogo tranquillo, ma che non sia isolato: il cane ha, infatti, necessità di sentirsi vicino a voi, pur mantenendo i suoi spazi.

Come fare, allora? Certamente, dovrebbe essere un luogo come un angolo appartato di un corridoio, ad esempio e che sia al riparo da spifferi: in questo modo, il vostro cucciolo sarà vicino a voi, ma non troppo e potrà controllare anche il resto della casa. In commercio, esistono moltissimi divani per cani comodi, ortopedici e lavabili. È bene organizzare anche un angolo con dei faldoni, dove potrete far fare i bisogni al vostro cucciolo fino a quando non avrà completato i vaccini e potrà uscire per la passeggiata tre volte al giorno o più. Non devono mancare anche dei giochini per farlo divertire, facendo attenzione che siano abbastanza robusti e a non perderlo mai di vista, perché i cuccioli – ma anche alcuni cani adulti – mordono ed ingoiano tutto ciò che passa loro sotto gli occhi.

Educazione, salute e cosa può mangiare un cucciolo di cane: le cose da non fare

Sul tema dell’educazione andrebbero scritte intere enciclopedie, per cui non è fattibile riassumere tutto in poche righe: ciò che, certamente, va ricordato è che è bene mettere dei paletti subito, perché i cani osservano il proprio “genitore umano” sin dall’inizio. Qualche esempio? I cani hanno moltissime energie da spendere – generalmente, mordono molto anche per questo – per cui andrebbero fatti stancare molto e cosa c’è di meglio di una lunga passeggiata o della socializzazione con altri animali? Il piccolo ha bisogno di socializzare e non va assolutamente sottovalutato questo punto. Una volta che avrà fatto tutti i vaccini, non perdete tempo e fategli conoscere il mondo e più persone e cani possibile: correre, giocare e interagire sono, infatti, dei punti fondamentali per la corretta crescita di un cane, che deve essere abituato a non avere paura e ad essere socievole.

Ricordatevi anche di ignorare il cane quando piange – ovviamente, non se pensate che stia male o abbia qualcosa – perché equivarrebbe a rafforzare quel comportamento e premiatelo con un croccantino appena fa qualcosa di buono, in modo tale che associ l’azione positiva al premio. Il consiglio è, ad ogni modo, quello di iscrivervi a una valida scuola di educazione insieme al vostro piccolo: sarà, infatti, un modo eccellente per rafforzare il vostro rapporto, farlo socializzare con i suoi simili e altre persone e imparare come comportarvi con lui in molte occasioni per instaurare una sana relazione d’amore e rispetto reciproco.

Infine, un aspetto cruciale è rappresentato anche dalla cura dell’alimentazione e della salute: è necessario, infatti, affidarsi a un veterinario di fiducia, che potrà seguire il piccolo in tutte le fasi della sua crescita, consigliandovi anche la dieta più adatta in base alla sua età e ai suoi eventuali problemi. È, però, di fondamentale importanza ricordare che ci sono cose da non fare assolutamente, come dare ai cani cibi per loro tossici: dal cioccolato all’aglio, passando per le cipolle e altri alimenti di cui è bene chiedere al vostro vet! Scoprite anche dove andare con i cani in vacanza e dove andare in vacanza in montagna.