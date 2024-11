Dove andare con i cani: i posti dove andare in vacanza con il cane in Italia

L’Italia è, senza alcun dubbio, uno dei luoghi migliori per potersi concedere sia delle lunghe vacanze che delle mini-fughe, durante il week-end. Quando si parla di animali, poi, il Belpaese è una delle destinazioni più amate di chi viaggia con il proprio cane. I cani non sono soltanto i migliori amici dell’uomo, ma sono degli esseri viventi capaci di dare amore completo e totale, fedeltà e rispetto alla propria famiglia, come nessun altro è in grado di fare e sanno anche insegnarci cosa vogliano dire il coraggio, la forza, la collaborazione, l’amore per la vita, la tenacia e moltissime altre cose.

I paesaggi sono mozzafiato e le strutture pet-friendly sono diverse, sia che amiate le escursioni all’aria aperta – ovviamente, prestando sempre attenzione al vostro peloso a quattro zampe – che per una vacanza al mare o una semplice passeggiata in città. Scopriamo insieme dove andare con i cani e quali sono i posti dove andare in vacanza con il cane in Italia.

Idee week-end con il cane: dove andare con il cane la domenica

L’Italia offre diverse opportunità per poter costruire insieme al vostro cagnolino dei ricordi indimenticabili. Il week-end è, ad esempio, il momento giusto per concedersi una fuga dalla vita quotidiana. Con un cane, poi – inutile negarlo – è tutto più bello e colorato, oltre che speciale. In città, ci sono giardini, parchi e tanti luoghi ideali per una passeggiata domenicale. Restando, per l’appunto, in Italia, a Firenze si può visitare il Parco delle Cascine, ovvero un vero e proprio polmone verde dove il cagnolone potrà divertirsi e anche i Giardini di Antonio Caponnetto e il Parco di Rusciano. Anche a Milano, ad esempio, c’è il Parco Sempione e c’è da dire che ogni città italiana – da Torino a Palermo, passando per Roma con Villa Borghese, Villa Ida e Villa Pamphili – offre numerosi parchi dove potrete passeggiare con il cane immersi nella natura, bevendo un caffè e godendovi l’atmosfera della città che deciderete di esplorare.

Sapevate che i vaporetti, a Venezia, accettano un animale per viaggiatore gratuitamente? Attenzione, però, alla presenza di guinzaglio e museruola. Per tutti gli amanti dei cani, in Italia si svolge anche il Premio Internazionale Fedeltà Del Cane: a San Rocco – frazione di Camogli, in provincia di Genova – dove, il 16 agosto, è la festa in onore del santo protettore dei cani. Il Premio Fedeltà del Cane fu istituito nel 1962 e, dal 1981, è presente anche il monumento “all’amico fedele dell’uomo“.

Parlando di Firenze, conoscete la storia di Fido? Visse nel comune di Borgo San Lorenzo – in provincia di Firenze – e, dopo la morte del suo “genitore umano”, continuò a recarsi a una fermata di autobus per ben 14 anni. Il sindaco conferì a Fido una medaglia d’oro e fece costruire un monumento in suo onore nel 1957 che, ancora oggi, è visitabile nella centrale Piazza Dante e che ha incise su una targhetta le parole “A Fido, esempio di fedeltà“. Sempre in Italia – a Bologna, per l’esattezza – si trova la statua dedicata a Tago, che fu commissionata nel 1777 in onore della fedeltà di un bracco tedesco che, per la forte felicità di rivedere dopo molto tempo il proprio padrone, scivolò dal balcone e morì. La statua è stata per 200 anni sulla finestra di Casa de’ Buoi ed è, adesso, esposta nella gipsoteca del Museo Civico Archeologico della città.

Week-end con il cane in montagna: Alpi, Appennini e i luoghi italiani immersi nella natura

Se amate l’avventura e la natura, una gita in montagna può sempre essere la scelta migliore! Basti pensare ad Alpi e Appennini, che offrono diversi sentieri adatti alle escursioni con i cani. Ovviamente, non mancano panorami mozzafiato e aria fresca. Pensiamo a luoghi come Courmayeur ad Aosta o al Parco Nazionale del Gran Paradiso, che sono mete ideali per delle passeggiate immersi nel verde.

Anche in Trentino, a Madonna di Campiglio, sono diverse le strutture pet-friendly che vi permetteranno di soggiornare con il vostro quattro zampe. Da segnalare anche il Parco Naturale Adamello Brenta, per chi ama le escursioni. Insomma, la montagna è il luogo perfetto per chi ama natura e tranquillità. Scoprite gli altri luoghi per delle vacanze in montagna con il cane.

Vacanze con il cane al mare: le spiagge dog-friendly

Quando si parla dell’Italia non si può non pensare anche al mare. L’Italia, da questo punto di vista, offre numerose spiagge dog-friendly. Qui potrete rilassarvi con il vostro compagno a quattro zampe. Dalle Cinque Terre alla Sicilia, ci sono località che accolgono cagnoloni senza problemi e di tutte le taglie. Ci sono spiagge come la Baia di Ieranto in Campania e quella di San Vincenzo in Toscana, che sono perfette per fare dei tuffi in acqua insieme.

Che dire, poi, di Sardegna e Puglia? Qui non mancano gli stabilimenti balneari specializzati, che sono in grado di offrire dei servizi dedicati ai pelosi. Potrete, in totale relax, trascorrere delle giornate in riva al mare per un’esperienza che sia rigenerante e piacevole.

Vacanze e storie di cani in Europa e nel mondo

Se amate il vostro peloso a quattro zampe e vi piace viaggiare, sarebbe il caso di visitare alcuni luoghi e conoscere alcune storie davvero toccanti che li riguardano. Chi non conosce la storia di Hachiko, divenuta meglio nota grazie al film con Richard Gere? Nella stazione ferroviaria di Tokyo, in Giappone, si trova la statua di bronzo – a grandezza naturale – a lui dedicata dove, ogni giorno, passano migliaia di turisti: Hachiko era il cane di un professore all’Università di Tokyo che, ogni giorno, prendeva il treno in questa stazione. Hachiko lo accompagnava alla stazione e lo attendeva al suo ritorno ma, quando l’insegnante morì improvvisamente senza fare ritorno, il cagnolino continuò per ben 10 anni ad attendere invano il suo amato umano. La statua fu eretta nel 1934 in presenza di Hachiko, che morì l’anno seguente per strada. Il corpo di Hachiko si trova, oggi, esposto al Museo Nazionale di Natura e Scienza e alcune sue ossa sono sepolte accanto alla tomba del suo padrone.

In Sudafrica, si trova la statua di Just Nuisance, alano arruolato nella Royal Navy che ebbe gli onori militari quando morì nel 1944 e la cui statua si trova in Piazza Giubileo, a Simon’s Town. In Scozia, ad Edimburgo, si trova la statua di Greyfriars Bobby, cagnolino che vegliò la tomba del suo padrone per 14 anni fino alla sua morte. La statua di Patsy Ann si trova a Juneau, in Alaska: era un Bull Terrier sordo dalla nascita, che sentiva arrivare le navi molto prima delle persone e che aiutava la capitaneria di porto della città grazia al suo sesto senso. Owney era, invece, un cagnolino che accompagnava i funzionari postali, nell’Ottocento, per gli Stati Uniti, il Canada e il Messico: oggi, si trova al Museo Postale di Washington D.C.

Infine, a Central Park – a New York – si trova, invece, la statua di Balto: questo Siberian Husky partecipò ad un’incredibile staffetta di cani da slitta per portare un siero che poteva porre fine ad un’epidemia di difterite. Balto venne onorato – in rappresentanza anche degli altri cani che parteciparono alla corsa contro il tempo per salvare delle vite – con la statua che si trova, oggi, nella Grande Mela ed il suo corpo imbalsamato può essere visitato al Museo di Storia Naturale a Cleveland, in Ohio. Ovunque decidiate di andare, ricordate di portare sempre con voi una ciotola pieghevole, una borraccia di acqua per Fido, guinzaglio, museruola e il numero del vostro veterinario di fiducia! Scoprite di più sulla cura di un cucciolo di cane.