Crema viso con un buon inci: la classifica delle nostre preferite

Con la sempre maggiore attenzione, da parte delle case cosmetiche, all’inci dei prodotti formulati e proposti sul mercato portare avanti una skincare routine efficace e naturale il più possibile è da considerarsi, oggi più che mai, una missione assolta. Quasi ogni beauty addicted è costantemente alla ricerca di cosmetici bio, che possano mantenere le promesse fatte curando la pelle senza ostruirne i pori. E non solo: l’avvento di concetti quali quello che la Skinification porta avanti desta curiosità nell’optare per formule green e quasi miracolose persino nell’ambito del make-up. Ma andiamo per gradi: perché non partire dalla crema idratante?

The Ordinary: Fattori naturali di idratazione + HA

Foto Instagram @theordinary

Non possiamo davvero che introdurre la nostra selezione di creme viso idratanti e green con The Ordinary: i Fattori Naturali di Idratazione sono elementi in grado di proteggere la superficie cutanea mantenendola, appunto, idratata. Ed è di essi che tale prodotto si serve: la sua formula non grassa assicura alla pelle il giusto livello di nutrimento di cui ha bisogno.

Kiehl’s: Ultra Facial Cream

Foto Instagram @kiehl’sitaly

Passiamo ora a questa efficace crema viso dalla consistenza leggera di Kiehl’s: formulata a base di Antarticina e Squalano, è adatta ad ogni tipologia di pelle ed aiuta a trattenerne l’idratazione lasciandola morbida e luminosa a lungo.

Avon: Crema all’acqua Hydra Pro Vita-D Anew

Foto Pinterest | Avon

Il terzo posto della nostra classifica è occupato infine da Avon: la Crema all’acqua Hydra Pro vita-D svolge un’azione idratante prolungata grazie all’esclusiva Pro Vita-D Technology atta a fortificare la barriera protettiva epidermica. La presenza di fitolo al suo interno promuove la sintesi di Vitamina D, restituendo un incarnato luminoso e vitale.

La ricca formulazione contiene glicerina dall’azione idratante, emolliente e protettiva, fitolo per attivare la produzione di vitamina D e burro di karitè, dalle proprietà antiossidanti e nutrienti. Chi è in cerca di una crema dalla texture leggera ed a rapido assorbimento potrà ritenersi certo soddisfatto!