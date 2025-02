Metti ancora la crema viso così? Stai sprecando soldi (e non lo sai!)

Per una pelle sana e luminosa, è importante applicare la crema viso correttamente, così da non gettare soldi al vento. Ovviamente, è anche importante scegliere quella giusta.

Tanti di noi vedono nella crema viso una fedele compagna di vita quotidiana. Si tratta, infatti, di un elemento indispensabile della routine che riguarda la cura della pelle. Molte persone la applicano ogni giorno, con l’obiettivo di mantenere una pelle protetta e idratata.

Ti sei, però, mai chiesta se stai applicando questo prodotto nel modo corretto? Metti ancora la crema viso così? Scopri se stai sprecando soldi e non lo sai. Magari, pensi di star facendo un buon lavoro e, invece, non è così.

Il modo sbagliato di mettere la crema viso: perché stai sprecando soldi

Un modo errato di mettere la crema viso potrebbe compromettere l’efficacia del prodotto, causando anche problemi di pelle. Se, ad esempio, applichi la crema viso su una pelle non pulita o che ha residui di trucco, questo potrebbe impedire alla crema di penetrare in modo corretto, riducendone i benefici. Allo stesso modo, cerca di non applicare una quantità eccessiva di crema viso, perché questo potrebbe ostruire i pori.

Fondamentalmente, la cosa importante è quella di preparare al meglio la pelle prima di applicare il prodotto delicatamente e in modo uniforme, così da ottenere i risultati migliori. Alcune di noi, inoltre, non pensano neppure alla tipologia di pelle o al momento della giornata in cui va applicata la crema: usare, infatti, una crema non adatta al proprio tipo di pelle equivale a non usarla. Ovviamente, il risultato è proprio quello di spendere soldi per prodotti che non rispondono alle necessità della propria pelle.

Mettere la crema tutti i giorni fa male?

L’uso quotidiano della crema viso non è dannoso, ma questo dipende anche dal fatto – come detto – che si usi un prodotto adatto alla propria pelle, oltre che di qualità. Se usata al meglio, quindi, la crema viso può essere un’importante alleata per una pelle sana e idratata. Pensiamo, ad esempio, a chi ha una pelle grassa e, magari, utilizza una crema troppo pesante che occlude i pori, agevolando anche la comparsa di brufoli. Chi ha la pelle secca potrebbe usare una crema non abbastanza idratante.

Alcune persone, inoltre, usano la stessa crema viso al mattino e la sera, senza pensare al fatto che la pelle necessita di un’idratazione leggera di giorno e una crema maggiormente ricca la notte. Ci sono, poi, casi in cui si usa la crema viso in momenti in cui non ce n’è bisogno. Un esempio? Dopo aver lavato il viso con detergenti idratanti. La chiave, insomma, è quella di scegliere il prodotto giusto per la propria pelle, applicarlo nel modo corretto e non abusarne. Scopri anche le creme corpo profumate più irresistibili e le creme idratanti corpo per pelli secche.