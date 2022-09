Creazioni in fimo: tante idee originali da copiare

Per i momenti di creatività, la pasta Fimo è la giusta risposta. Si tratta di una pasta modellabile termoindurente, scaldandosi diventa sempre più facile modellarla. Non è assolutamente tossica, infatti, la possono adoperare tranquillamente anche i bambini.

E’ malleabile e modellabile, ed è il giusto materiale per creare tanti piccoli oggetti, bijoux come orecchini o collane, bomboniere e oggetti di qualsiasi dimensione e forme.

Con il fimo si può creare tutto. In commercio ci sono tre tipologie di Fimo, da quella più dura a quella più morbida, ma anche quella molto leggera che si asciuga con l’aria. I panetti possono essere già colorati, ma si possono anche colorare con colori acrilici dopo la cottura.

Orecchini colorati e originali

Si tratta di creazioni uniche e originali da indossare in situazioni particolari, ma anche nella vita quotidiana. Possono avere forme particolari ed eccentriche, come la forma di un arcobaleno o un unicorno, piuttosto che semplici orecchini dalla linea regolare, come a forma di goccia o rettangolari. I colori generalmente sono vivaci e stravaganti.

Decorazioni natalizie

Sono tra le decorazioni più richieste per addobbare la propria casa o l’albero di Natale. La scelta delle decorazioni giuste è fondamentale per creare la classica atmosfera delle feste, e optare per delle decorazioni uniche e personalizzate rende tutto più intimo e familiare. Con il fimo si possono realizzare tantissime decorazioni che abbelliranno non solo l’albero, ma anche la casa. Si possono realizzare palline natalizie, o altri ornamenti originali e creativi. Sono perfetti anche come regalino natalizio.

Portafoto

Il fimo rende davvero particolari creazioni di questo genere. Portafoto originali e fantasiosi, colorati e personalizzati, ma anche piccoli quadretti per abbellire le pareti di casa. Sono fantastici oggetti da esporre ma anche perfetti come idee regalo e molto utili come bomboniere per battesimi,cresime o comunioni.