Costumi interi Calzedonia, i modelli più in voga dell’estate

L’estate è alle porte, manca sempre meno e finalmente potrai andare in vacanza e trascorrere le tue tanto amate e meritate ferie. Se non hai ancora acquistato tutto l’essenziale per la vacanza, come ad esempio un costume di tendenza per l’estate, devi assolutamente vedere i costumi interi firmati Calzedonia.

La collezione estate 2024 si fa sempre più elegante e raffinata, non mancano però i colori accesi come il turchese, il rosso e il blu elettrico. Sarà un’estate all’insegna delle sfumature, nonostante ciò i costumi più in voga sembrerebbero essere monocolore.

Un solo colore sarà protagonista dei tuoi look da spiaggia, con i costumi interi di Calzedonia lo stile non ti mancherà di certo! Ecco le proposte dell’azienda italiana.

I costumi interi di Calzedonia che amerai

Tra i costumi di tendenza per l’estate 2024 il più apprezzato sembrerebbe essere proprio il modello intero total black. Il brand italiano propone un modello impreziosito da un gioiello sottoseno e un’arricciatura sui lati per modellare la silhoutte.

Anche il contrasto black and white è una tendenza della bella stagione, Calzedonia propone il suo costume intero con bordature bianche su un tessuto total black. Bello ed elegante il costume intero bordeaux con effetto seta e dettagli di drappeggio.

Per chi ama osare il costume intero argento brillante è sicuramente il modello ideale da indossare anche in giro per la città. Il costume intero indossato come body è una moda che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni.

Un ottimo modo per utilizzare il costume anche al di fuori della spiaggia, indossarlo abbinato ad un jeans, uno shorts o una delle gonne di tendenza per la primavera estate è sicuramente un modo per personalizzare il proprio outfit e dare sfogo alla propria creatività.

Il dettaglio del motivo di anelli sulla scollatura profonda rendono i costumi di Calzedonia raffinati ed eleganti. Le paillettes tono su tono sono una caratteristica di uno dei costumi di Calzedonia della collazione estate 2024 che sembra aver attirato l’interesse di donne di tutte le età. La stessa attenzione la sta ricevendo il costume caratterizzato dalle applicazioni di brillanti strass di forma quadrata su tutto il costume.

La maggior parte dei costumi interi di Calzedonia ha le spalline regolabili e anche rimovibili, perfette per chi è alla ricerca di un’abbronzatura omogenea e desidera ottenere un costume a fascia!