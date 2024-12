Cosa non indossare a 50 anni: i capi e gli accessori da evitare

Quali sono i capi da non indossare più a 50 anni? Ecco la classifica degli articoli da evitare e i consigli fashion per look alla moda!

Capire cosa non indossare a 50 anni non è così difficile come si possa immaginare, ma quali sono i capi da evitare?

Ovviamente qui troverete suggerimenti dettati secondo alcune regole dell’esperte di moda, le linee guida esistono per le diverse fasce di età ma sentitevi pure libere di indossare tutto ciò che vi fa stare bene e soprattutto che vi faccia sentire sempre a vostro agio!

Vediamo insieme quali sono gli articoli da lasciare nell’armadio superati i 50 anni.

Vestirsi a 50 anni, i capi che dovresti evitare di indossare

Sapere come vestirsi a 50 anni è fondamentale per una donna, tappa importante nella vita in cui tutte le insicurezze della gioventù sono ormai state superate.

È finalmente il momento di scoprire un’idea di femminilità più matura e raffinata, per questo ci sono dei capi che vanno assolutamente messi al bando, a cominciare da quelli troppo corti.

Secondo le linee guida bisognerebbe evitare gonne troppo corte, tubini e denim skirt più adatti alle ventenni. Riponete anche i minidress e gli shorts troppo corti: il nuovo must have per voi sono i capi midi, abiti e pantaloni sotto il ginocchio oppure alla caviglia.

Tutto questo ovviamente solo se rispecchia il vostro stile, altrimenti via libera con qualsiasi tipo di gonna, shorts e pantaloni che preferite!

Nell’elenco rientrano facilmente i leggings e gli skinny jeans: i pantaloni da preferire sono ora quelli a sigaretta, se amate ancora le forme modellanti, ma sono da evitare in ogni caso i jeans con strappi lungo le gambe e i pantaloni di pelle, capi da lasciare solo alle più giovani.

Privilegiate gli abiti svasati con gonne A-Line oppure a ruota, da preferire sempre in versioni sotto il ginocchio. Da evitare a 50 anni anche i capi a vita bassa: jeans, pantaloni in tessuto e gonne a vita alta, oltre a modellare i fianchi, sono una delle tendenze più cool del momento, perché non provare?

I tacchi gattino di pochi cm sono negli ultimi anni sempre più popolari, perciò meglio puntare su sandali e dècolletès di questo tipo, e perché no, anche su un paio di ballerine per essere comode e glamour allo stesso tempo.

Vi consigliamo di premiare i toni pastello più romantici, dal rosa cipria al verde menta, dal turchese al giallo sorbetto, da scegliere per look a tinta unita o bicolor se volete, con accessori abbinati in nuances tenui come il beige.

Con questi consigli saprai cosa indossare a 50 anni e i capi da evitare!