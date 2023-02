Cosa fare a Carnevale 2023? Idee per adulti e bambini

Il periodo più festoso dell’anno è alle porte e con esso cominciano ad arrivare le prime idee su cosa fare per trascorrere il Carnevale.

Le origini del Carnevale, segnano una lunga tradizione di festeggiamenti che negli anni si sono sempre incentrati su colori, maschere e divertimento. Perciò è diventata sempre più una ricorrenza molto amata da grandi e piccini, un’occasione per calarsi nei panni dei personaggi che più amiamo senza sentirci giudicati.

Sia che abbiate intenzione di organizzare una festa a casa tra amici o decidiate di far divertire i bimbi di casa agghindati con i loro costumi di Carnevale preferiti, in giro per la città, qui troverete alcune idee per rendere questo giorno super divertente.

Cosa fare in casa a Carnevale: le idee più originali

Se la vostra intenzione è quella di trascorrere il Carnevale a casa, allora la scelta ideale è quella di organizzare una festa in maschera tra amici. Tra le idee più gettonate e perfette sia per i grandi che per i piccini, possiamo trovare:

Una cena a tema con gli amici : è perfetta per stare insieme e divertirsi. Potreste preparare un menù di Carnevale, addobbare la casa con stelle filanti e scegliere le maschere da indossare, perchè ovviamente a carnevale ci si traveste!

: è perfetta per stare insieme e divertirsi. Potreste preparare un menù di Carnevale, addobbare la casa con stelle filanti e scegliere le maschere da indossare, perchè ovviamente a carnevale ci si traveste! Una festa a tema : perfetta per grandi e piccini, scegliete un tema che i vostri ospiti dovranno rispettare con le loro maschere, organizzate un piccolo rinfresco e mettete della musica, sarà l’occasione perfetta per scatenarsi e divertirsi.

: perfetta per grandi e piccini, scegliete un tema che i vostri ospiti dovranno rispettare con le loro maschere, organizzate un piccolo rinfresco e mettete della musica, sarà l’occasione perfetta per scatenarsi e divertirsi. Lavoretti creativi per i bambini: creare una rimpatriata con tutti i compagni di classe dei vostri bambini, riunendoli insieme per una merenda carnevalesca. I bimbi potranno passare il pomeriggio a realizzare dei bellissimi lavoretti e a colorare dei bellissimi disegni di Carnevale.

Cosa fare con i bambini a Carnevale : divertimento assicurato

Se avete dei bambini e volete rendere questa ricorrenza memorabile, sono diverse le proposte che potreste prendere in considerazione, di certo si divertiranno tantissimo. Ecco i nostri suggerimenti:

Una giornata truccabimbi : é un’idea originale per far divertire i piccoli in occasione del Carnevale. Vi basterà organizzare una festicciola per i vostri figli nella quale ci sarà un angolo dedicato al trucco. Ogni bimbo potrà scegliere il suo personaggio preferito e farsi disegnare il faccino. Potrete anche aggiungere uno spazio adibito alla creazione di bellissimi lavoretti di Carnevale fai da te.

: é un’idea originale per far divertire i piccoli in occasione del Carnevale. Vi basterà organizzare una festicciola per i vostri figli nella quale ci sarà un angolo dedicato al trucco. Ogni bimbo potrà scegliere il suo personaggio preferito e farsi disegnare il faccino. Potrete anche aggiungere uno spazio adibito alla creazione di bellissimi lavoretti di Carnevale fai da te. Una gita in un parco a tema : si sa che i parchi a tema in occasione delle festività si trasformano per portare ancora più magia. I bambini si divertiranno moltissimo se deciderete per una gita fuori porta in un parco come Gardaland o Mirabilandia.

: si sa che i parchi a tema in occasione delle festività si trasformano per portare ancora più magia. I bambini si divertiranno moltissimo se deciderete per una gita fuori porta in un parco come Gardaland o Mirabilandia. A spasso per le piazze: nei giorni così festosi, le piazze di ogni città sono gremite e gli eventi immancabili. Di certo i vostri piccoli si divertiranno da matti a scorrazzare con gli amici lanciando coriandoli e stelle filanti. Un classico ma sempre entusiasmante.

Cosa fare a Carnevale in Italia: le mete must

Se infine volete concedervi una trasferta in occasione del periodo di Carnevale, potreste optare per una meta in cui questa festività è particolarmente sentita.

Ci sono infatti alcune città che in questo momento dell’anno si trasformano completamente diventando la patria della giocosità e delle maschere. Tra le destinazioni più amate per Carnevale troviamo:

Venezia , meta famosissima per il suo Carnevale Veneziano in cui ogni anno approdano turisti provenienti da tutto il mondo . La bellezza di Venezia vestita a festa per l’occasione rende lo scenario ancora più suggestivo.

, meta famosissima per il suo Carnevale Veneziano in cui ogni anno approdano . La bellezza di Venezia vestita a festa per l’occasione rende lo scenario ancora più suggestivo. Milano con il Carnevale Ambrosiano offre la possibilità ai ritardatari di festeggiare comunque il Carnevale in quanto in città si festeggia secondo il rito ambrosiano, posticipando così la chiusura delle celebrazioni al sabato dopo il “martedì grasso”.

con il Carnevale Ambrosiano offre la possibilità ai ritardatari di festeggiare comunque il Carnevale in quanto in città si festeggia secondo il rito ambrosiano, al sabato dopo il “martedì grasso”. Toscana con il Carnevale di Viareggio infine, è considerato come uno dei carnevali più importanti del mondo. Le strade della costa si popolano di carri allegorici tra i più grandi e movimentati in assoluto. Insomma di certo si tratta di mete must per trascorrere il Carnevale fuori porta che renderanno memorabile questo periodo dell’anno!

Ora non vi resta che decidere come trascorrere queste feste e mettervi all’opera per organizzare un Carnevale indimenticabile.