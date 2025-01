Cosa succede al corpo se si digiuna per 24 ore: gli effetti che non ti aspetti che devi conoscere

Non tutti sanno cosa accade all’organismo digiunando per un giorno intero. Avviene un processo in cui il corpo sa come comportarsi.

Il digiuno è una pratica che sempre più persone decidono di seguire, per ottenere dei presunti benefici. Non tutti, però, sanno ciò che realmente accade se non mangiamo per un’intera giornata. Durante questo arco di tempo, si mettono in atto dei cambiamenti fisiologici per la gestione dell’energia così come per la regolazione del metabolismo.

Scopriamo insieme cosa succede al corpo se si digiuna per 24 ore e quali sono gli effetti che non ti aspetti che devi conoscere.

I benefici del digiuno per 24 ore e la perdita di peso: dopo quante ore di digiuno si bruciano i grassi

Il corpo utilizza il glucosio per dare energia. A circa quattro ore dall’ultimo pasto, l’organismo inizia ad andare in una sorta di “riserva” ricorrendo al glicogeno immagazzinato nel fegato, così da mantenere adeguato il livello di zucchero nel sangue. Si tratta di un passaggio naturale che non causa stress. Dopo sedici ore, invece, le riserve di glicogeno iniziano a scarseggiare, per cui il fegato comincia a produrre glucosio tramite la gluconeogenesi. Diminuendo l’insulina, il corpo comincia a usare i grassi immagazzinati.

È questa la fase in cui il corpo comincia a funzionare in modalità “bruciagrassi”. Vengono, però, utilizzate anche delle proteine muscolari per dare energia al cervello, tra gli altri. Inizierà, quindi, a notarsi una perdita di peso ma, nella maggior parte dei casi, si tratta di acqua. Questa cosa succede perché il glicogeno trattiene liquidi e il corpo, poi, li rilascia come urina. In un solo giorno di digiuno, si può dire che la perdita di peso “reale”, ovvero di grasso, sia davvero minima.

Digiuno depurativo di 1 giorno: dopo quante ore di digiuno si entra in chetosi e i rischi

Limitarsi a bere acqua, tisane e tè per un giorno, quindi, potrebbe essere inizialmente depurativo, ma portare alla chetosi se il digiuno viene protratto troppo a lungo. Questa si verifica dopo circa sedici ore di digiuno, quando anche le riserve di glicogeno si esauriscono e comincia la produzione di chetoni. Ad ogni modo, in un giorno soltanto non si entra in chetosi profonda.

In conclusione, un digiuno di 24 ore è certamente sicuro per la maggior parte delle persone che sono sane e potrebbe offrire qualche vantaggio. Non si tratta, però, di qualcosa adatto a tutti: pensiamo a chi soffre di disturbi alimentari, diabete, ipoglicemia o altre patologie. È importantissimo, inoltre, bere sempre e mantenere un adeguato livello di idratazione. Scopri anche come perdere peso in un mese e come perdere peso dopo i 50 anni, ricordando che è sempre bene chiedere il parere di un medico nutrizionista prima di apportare cambiamenti alla propria alimentazione.