Scopriamo come dimagrire con la dieta dopo i 50 anni, seguendo un programma dimagrante e alcuni consigli utili. Perdere peso alla soglia degli anta non è facile come quando si è più giovani. Lo sanno bene tutte le donne che hanno provato a perdere peso senza raggiungere i risultati sperati. Le ragioni che ostacolano il mantenimento della corretta forma fisica sono diverse: il metabolismo rallenta, la dieta in menopausa cambia, l’assenza di attività fisica, anche se è possibile seguire una ginnastica adatta alla propria età, e problemi di ritenzione idrica. Tutti questi fattori rischiano di mettere a dura prova la nostra forza di volontà. Non dimentichiamo, però, che anche camminando è possibile mantenersi in linea, senza fare ovviamente sforzi eccessivi. Ma non è il caso di demordere, con i nostri consigli scoprirete come dimagrire a 50 anni e la dieta settimanale da seguire in menopausa.

La dieta da seguire dopo i 50 anni

Se volete perdere peso con una dieta dimagrante e ottenere nuovamente una pancia piatta, non disperate: dimagrire a 50 anni, mangiando bene e con il giusto allenamento è possibile. A quest’età molte donne cercano una dieta adatta alla menopausa per dimagrire pancia e fianchi, ridurre la ritenzione idrica e combattere la cellulite.

L’alimentazione gioca un ruolo molto importante per mantenersi in forma, quindi non occorre solo camminare ed effettuare ginnastica almeno una volta a settimana, bisogna seguire una dieta corretta ed equilibrata. Noi vi suggeriamo alcuni consigli, ma prima di intraprendere una dieta dimagrante è fondamentale sentire il parere di un esperto. Inoltre, determinati alimenti sono adatti per riattivare il metabolismo dopo i 50 anni, quindi prendete appunti!

Come riattivare il metabolismo per dimagrire a 50 anni

La prima regola consiste nell’eliminare l’assunzione di zuccheri semplici come farina bianca e cibi molto lievitati, che possono inoltre essere motivo di intolleranze alimentari e causare meteorismo e la fastidiosa sensazione della pancia gonfia.

Per quanto riguarda l’alimentazione quotidiana è consigliabile scegliere pasta, riso e altri cereali integrali abbinati con verdura sia cotta che cruda. Difatti le fibre della verdura e dei cereali fanno assorbire meno zuccheri e grassi e questo favorisce il dimagrimento e anche lo smaltimento dell’adipe viscerale. I carboidrati, tuttavia, non vanno eliminati ma sostituiti con quelli integrali molto più efficaci per perdere peso: pasta e riso integrali si possono alternare ad altri cereali come quinoa, kamut, miglio, bulgur e farro, molto ricchi di fibre, vi aiuteranno ad assorbire meno zuccheri e a ridurre l’accumulo di grassi, facilitandovi così il dimagrimento di pancia e fianchi.

Per dimagrire velocemente, dovrete necessariamente ridurre la calorie: il fabbisogno calorico medio di una donna è di circa 1800 calorie al giorno, tuttavia bisogna considerare sempre che, dopo i 50 anni il metabolismo rallenta e si fa meno attività fisica. L’alimentazione quindi è fondamentale, la dieta dovrà necessariamente essere equilibrata, privilegiando alcuni cibi anziché altri. Per attivare il metabolismo provate ad integrare nel vostro programma alimentare cibi ricchi di calcio di origine vegetale e alimenti con omega3, come il salmone. Inoltre è bene non saltare mai i pasti e bere molta acqua ogni giorno per aiutare il metabolismo a funzionare bene e quindi a consumare più calorie.

La frutta si può consumare ma meglio se di stagione e se consumata al mattino o a merenda, privilegiando frutta ricca di potassio e acqua, e dalle proprietà antiossidanti, come mirtilli, fragole, ribes e melograno. Utilissimo ridurre il sale, che fa bene anche alla pressione arteriosa e per ridurre la ritenzione idrica, a tutto svantaggio della cellulite.

Per dimagrire in fretta a 50 anni la dieta non basta, bisogna stare attente anche all’idratazione: difatti con l’avanzare degli anni la sensazione di sete tende a diminuire. Ricordatevi di bere almeno un bicchiere di acqua appena sveglie, uno prima di ogni pasto principale e ancora uno prima di andare a dormire. In questo modo, assumendo circa 2 litri di acqua al giorno, riuscirete a favorire l’eliminazione delle scorie.

Infine non dimenticate di fare un po’ di sport ogni giorno perché l’attività fisica permette di ottenere risultati in tempi decisamente più brevi.

Menopausa: esempio di dieta dopo i 50 anni

In generale a colazione possono andare bene una tazzina di caffè o tè senza zucchero; 2 fette biscottate integrali e 2 cucchiaini di marmellata. Volendo, è possibile completare la colazione con 1 yogurt e 1 frutto.

Per il pranzo, vi suggeriamo un piatto di asparagi conditi con 1 cucchiaio di olio e aceto. Aggiungete una porzione di 80 gr di pasta con broccoli e crescenza, al pomodoro (preferibilmente integrale) con 1 cucchiaio di parmigiano oppure preparata con tonno e peperoni saltati in padella.

Per la merenda di metà pomeriggio, optate per tè senza zucchero o caffè amaro. Completate con uno yogurt magro ai cereali.

Infine, la cena tipo per dimagrire a 50 anni in menopausa, prevede un’insalata di lattuga e cetrioli, pesce spada e una manciata di mandorle.

Dimagrire a 50 anni: la ginnastica da seguire

Qual è l’allenamento per dimagrire a 50 anni? Si possono praticare diversi sport a questa età: pilates, yoga, nuoto, corsa sono particolarmente indicati ma anche un allenamento costante in palestra sarà fondamentale per raggiungere i risultati sperati. Il personal trainer vi rilascerà uno schema in base al vostro peso forma, età e l’obiettivo da raggiungere.

La massa muscolare con l’età è più difficile da costruire e per questo bisogna lavorare su di essa, allenando soprattutto la forza. L’ideale quindi per dimagrire e tonificare a 50 anni è un workout di mezz’ora basato su esercizi di resistenza, almeno 2-3 volte a settimana.

In particolare dimagrire correndo o camminando a 50 anni è possibile, ma occhio ad essere un minimo allenati prima di fare “maratone”. Se non siete abituate a correre, meglio iniziare con delle camminate veloci di mezz’ora al giorno.

Per quanto riguarda la ginnastica per dimagrire a 50 anni, ecco alcuni esercizi da eseguire in 2 serie per 10 ripetizioni ciascuno con un minuto di riposo per ogni serie.