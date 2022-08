Come vestirsi per passare un Ferragosto chic a Capri

Quello di Ferragosto è uno degli appuntamenti fissi dell’estate italiana, fatto di weekend fuori porta, al mare o di grigliate tra amici. C’è chi invece preferisce mete per godersi il Ferragosto lontano dalla folla.

Cosa deve contenere la valigia, cambia a seconda del luogo, e se la meta fosse Capri? La meravigliosa isola nel golfo di Napoli, dove limoncello e moda sono i protagonisti indiscussi, dopo il mare, chiaramente; famosa anche per il suo territorio scosceso. È importante quindi organizzare una valigia adeguata, scegliendo gli outfit giusti, e le tendenze dell’estate.

Look completo perfetto per Capri

Quando prepariamo la valigia per trascorrere dei giorni fuori, soprattutto se in un posto di mare, dobbiamo sempre pensare ad un doppio look in una singola giornata: uno per la spiaggia e l’altro per la sera.

In spiaggia la parola d’ordine è comodità, specialmente a Capri, dove per raggiungere le meravigliose spiagge è necessario percorrere molta strada e il più delle volte con discesa ripida. Una cosa è certa: ne varrà assolutamente la pena!

Foto Instagram | @vallibeatrice

Un look casual chic per il giorno, comodo ma al tempo stesso ricercato. Camice di lino o vestiti leggeri, in pizzo sangallo bianco, tendenza dell’estate 2022, e ciabattina in cuoio sono i must have della stagione ma sono soprattutto loro a dettare legge a Capri, per un weekend o per passare un Ferragosto tra amici o con il proprio partner. E gli accessori, come sempre, fanno la differenza: borse di paglia e cappelli a tesa larga.

Foto Instagram | @chiaraferragni

Da Federica Pellegrini che sfoggia la sua borsa di paglia in spiaggia al mare in Sardegna, a Chiara Ferragni, con la sua, firmata Louis Vuitton che atterra ad Ibiza. Senza dimenticare la ciabatta dell’anno, il sandalo Oran di Hermes.

Foto Instagram | @giuliadelellis103

Lasciate vestiti eleganti e tacchi per la sera, lo splendore dei locali richiede l’abbigliamento giusto e non vi sentirete assolutamente fuori luogo se decideste di osare un po’!