5 mete italiane per godersi il Ferragosto lontano dalla folla

Ferragosto si avvicina, tempo di vacanze e di gite fuori porta. Ma dove andare per godersi questo particolare momento dell’estate lontano dalla folla e dalla frenesia di tutti i giorni? Scopriamo insieme le 5 mete italiane da non perdere!

A Ferragosto puoi… raggiungere una di queste 5 mete!

Se siete a caccia di spunti su dove andare a Ferragosto, siete nel posto giusto per avere almeno 5 buone alternative su cui puntare per una vacanza coi fiocchi (senza spendere una fortuna)!

Ecco le 5 mete italiane (tra mare e montagna) che abbiamo selezionato per voi in occasione della festa di Ferragosto… e chi se le scorda?

Se siete delle amanti del mare e proprio non potete farne a meno, il primo luogo da scegliere è sicuramente la Sardegna. L’Isola offre paradisi come le meravigliose dune di Piscinas, nella costa occidentale, un vero e proprio gioiello naturale in cui il deserto incontra le acque cristalline di un mare che sarà impossibile dimenticare…

Sole, delizie della buona cucina e tantissimi siti archeologici da vedere anche in Sicilia, dove non potete sicuramente perdere l’area del Trapanese e dell’Agrigentino: una meraviglia tutta da vivere e gustare!

Tra le mete da tenere a mente anche le Marche, per una vacanza al mare spendendo meno rispetto ad altre regioni italiane. Civitanova Marche e Fano tra le destinazioni che vi consigliamo ad occhi chiusi…

Per una pausa estiva lontano dalla folla (e dal caldo torrido), sicuramente potreste optare per una tappa nella splendida Bormio in Lombardia. Un vero evergreen in fatto di vacanze in montagna!

Se sognate una vacanza suggestiva tra le fresche vette del Nord Italia, la meta perfetta è La Thuile, nel cuore della Valle d’Aosta. Una perla di rara bellezza e pace che faticherete a lasciarvi alle spalle…