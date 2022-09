Come vestirsi il primo giorno di scuola: le Fashion Inspo che aspettavi

Avere le idee chiare sul come vestirsi il primo giorno di scuola non è sempre facile, soprattutto quando si ha un debole per i trend più cool del momento! Si sa, anche il rientro alla normalità va celebrato in maniera adeguata, puntando su capi piuttosto semplici ma che possano al contempo farci sentire a nostro agio raccontando qualcosa circa la nostra personalità. Accantonando per un attimo l’immaginario fin troppo seducente in stile “Gossip Girl“, vediamo insieme quali outfit strappare alle celebrities direttamente dalle nuove tendenze per l’autunno/inverno che verrà.

Giulia de Lellis: Jeans a zampa e chiodo di pelle, classico ma intramontabile

Giulia de Lellis – Foto Instagram @giuliadelellis103

Innegabile come i jeans costituiscano il classico passepartout di un guardaroba, adatto ad ogni occasione informale e non. E no, il primo giorno di scuola non fa eccezione! Quelli indossati dalla bella Giulia de Lellis sono un modello a zampa in lavaggio medio che, visti in combo al chiodo di pelle e ad una basica t-shirt, per noi bastano a dire come questo sia già un grosso sì.

Bella Hadid: gonna e t-shirt per una perfetta mise casual chic (anche per la scuola)

Bella Hadid – Foto Instagram @bellahadid

Ecco poco sopra una valida alternativa, gentilmente offerta da Bella Hadid, per chi ama uno stile più bon ton e femminile: la gonna appena sopra il ginocchio mostra delle romantiche pieghe ed un pattern vichy che ci trasportano subito con la mente all’epoca dell’iconico “Clueless“. Da abbinare ad una camicia e ad un maglioncino per chiudere in bellezza la mise nel perfetto “preppy mood“, oppure ad una semplice t-shirt per sdrammatizzare il tutto.

Hailey Bieber: il comfy look tuta e maxi camicia

Hailey Bieber – Foto Instagram @haileybieber

Oramai si è capito: i Millenials adorano letteralmente i look sporty chic. Outfit comodi, moderni e di carattere allo stesso tempo, adatti per definizione anche alla scuola. In questo caso la nostra trendsetter del cuore, Hailey Bieber, punterebbe sicuramente su joggers, scarpe sportive, crop top, cappellino e camicia rigorosamente Mannish Style.

Le camicie si sa, sono sempre la scelta più gettonata in quanto a versatilità, nel classico se si tratta di camicia bianca e pantalone ma anche in versione più trendy qualora si punti su camicie dalle fattezze oversize ed a quadri, completata da pantaloni scuri e anfibi punk rock.

Ma ora siamo curiose: quale look per il primo giorno di scuola fa per te?