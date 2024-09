Occhi hazel, il make up perfetto che mette in risalto lo sguardo

I consigli su come truccare gli occhi hazel secondo i make up artist. Le tonalità giuste per metterli in risalto!

Il make up deve essere adattato in base alle esigenze della cliente e soprattutto anche a seconda della tipologia di pelle da trattare. Oltre a scegliere un determinato fondotinta, correttore e così via per la realizzazione della base del viso, è importante anche selezionare i colori giusti per mettere in risalto la nuance dell’occhio.

Per chi non lo sapesse esistono gli occhi hazel, ovvero quel colore particolare tendente al nocciola che può diventare verde a seconda della luce a cui è esposto. I make up artist parlano chiaro: per scegliere l’ombretto da applicare su questo tipo di occhio è importante valutare alcuni fattori. Ecco, quindi, i consigli da seguire!

Occhi hazel color nocciola, i consigli per un trucco impeccabile

Per poter truccare gli occhi hazel bisogna innanzitutto capire quali sono i colori da evitare in ogni caso. Trattandosi di una nuance calda e romantica, evita il più possibile di scegliere tutti quei colori freddi e vivaci come l’azzurro. Anche il fucsia potrebbe rientrare tra le nuance da evitare specialmente se dai riflessi freddi. Meglio scegliere altre nuances.

Se vuoi mettere in risalto il trucco occhi, opta per uno smokey eyes dalle tonalità delicate come oro, pesca e albicocca, tutte colorazioni che possono essere intensificate in base alla tipologia di risultato da ottenere. Evita anche i colori pastello, sconsigliati da applicare sugli occhi hazel in quanto tendono a “spegnere” lo sguardo.

Una delle tonalità più gettonate specialmente durante il periodo invernale è il viola. Perfetto per mettere in risalto la sfumatura di verde dell’iride, in ogni caso opta per un colore acceso e luminoso. Tra le tonalità da scegliere c’è anche il dorato, ideale per creare dei punti luce che mettono in risalto lo sguardo e il colore degli occhi.

Prendi come riferimento i colori della terra per un trucco occhi impeccabile, sono nuances calde che si adattano perfettamente agli occhi hazel. Il consiglio dei make up artist però non deve essere sottovalutato: punta ai colori più decisi ed evita quelli troppi chiari, altrimenti rischi di ottenere un effetto poco piacevole.

Per un trucco occhi efficace, non perdere i nostri suggerimenti sul make up da fare per valorizzare il tuo colore! Ora che sai quali colori usare, potrai sfoggiare un trucco occhi d’effetto che renderà il tuo sguardo protagonista dell’intero look! Ricorda di creare il giusto gioco di colori anche con l’abbinamento del trucco labbra.